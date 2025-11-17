শেখ হাসিনার সর্বোচ্চ শাস্তির প্রত্যাশা হাদির
ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শরিফ ওসমান হাদি বলেছেন, আঠারো কোটি মানুষের প্রত্যাশা আদালতে ইনসাফ এবং ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠিত হবে। আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যদি ইনসাফ এবং ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠিত হয় তাহলে খুনি হাসিনার সর্বোচ্চ শাস্তির বাইরে যাওয়ার কোনো সুযোগ নেই। কারণ যে গণহত্যা হয়েছে সেটি এক বছর আগে আমাদের চোখের সামনে হয়েছে।
সোমবার (১৭ নভেম্বর) সকালে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবুনালের সামনে সাংবাদিকদের তিনি এ কথা বলেন।
তিনি বলেন, হেলিকপ্টার থেকে গুলি করে ৬ বছরের শিশুর বুক ঝাঁঝরা করে দেওয়া হয়েছে। মস্তিষ্ক উড়ে গেছে মানুষের। মানুষের চোখের সামনে লাশ জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে। আজকে যদি আদালত ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করতে পারে তাহলে শুধু বাংলাদেশের না পৃথিবীর বুকে বাংলাদেশের আদালত নজির স্থাপন করতে পারবে।
তিনি আরও বলেন, পৃথিবীর কোনো স্বৈরাচার আইনের ঊর্ধ্বে নয়। ভবিষ্যতে যারা বাংলাদেশ পরিচালনা করবে তাদের জন্য স্থায়ী লেসন যাবে যত ক্ষমতাশালী সে হয়ে উঠুক কোনো দিন সে বিচারের বাইরে যেতে পারবে না।
হাদি বলেন, আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি আদালতে সর্বোচ্চ শাস্তির রায় দেবে। অতি দ্রুত সেটা কার্যকর করবে। আদালতে যদি এসব প্রতিষ্ঠিত না হয় তাহলে শহীদ পরিবারকে সাথে নিয়ে আইনি লড়াইয়ে যতদূর যাওয়া যায় আমরা যাব। আমরা ২০১৩ এর মতো শাহবাগতন্ত্র কায়েম করব না। আমরা বলবো না যে বিচার মানে না ফাঁসি চাই। বিচার চাই এবং আদালতের মাধ্যমে আমরা ন্যায় বিচার চাই।
