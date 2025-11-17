মামুনের রায় প্রত্যাখ্যান করছি, আমরা উচ্চ আদালতে যাবো: মীর স্নিগ্ধ

নিজস্ব প্রতিবেদক
নিজস্ব প্রতিবেদক নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৩:৫৪ পিএম, ১৭ নভেম্বর ২০২৫
মামুনের রায় প্রত্যাখ্যান করছি, আমরা উচ্চ আদালতে যাবো: মীর স্নিগ্ধ

জুলাই শহীদ পরিবারের পক্ষ থেকে রাজসাক্ষী সাবেক আইজিপি চৌধুরী আবদুল্লাহ আল মামুনের রায় প্রত্যাখ্যান করে উচ্চ আদালতে আপিল করবেন বলে জানিয়েছেন শহীদ মীর মুগ্ধের ভাই মীর স্নিগ্ধ।

সোমবার (১৭ নভেম্বর) সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান কামালের মৃত্যুদণ্ড এবং রাজসাক্ষী সাবেক আইজিপি চৌধুরী আবদুল্লাহ আল মামুনকে পাঁচ বছরের কারাদণ্ড দিয়েছেন আন্তর্জাতিক ট্রাইব্যুনাল-১ এর চেয়ারম্যান বিচারপতি গোলাম মর্তূজা মজুমদারের নেতৃত্বাধীন তিন সদস্যের বিচারিক প্যানেল।

রায় ঘোষণার পর এক প্রতিক্রিয়ায় মীর স্নিগ্ধ বলেন, ‘আমাদের শহীদ পরিবার এবং আহতদের পক্ষ থেকে আমরা উচ্চ আদালতে আপিল করবো। আমাদের ইচ্ছা চৌধুরী আবদুল্লাহ আল মামুনকে ন্যূনতম যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হোক।’

তিনি বলেন, ‘শুধু রায় দিয়ে বসে থাকলেই হবে না, আমাদের এই প্রসেসটি দেখাতে হবে কীভাবে সেই খুনি হাসিনা ও খুনি সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে দেশে এনে ফাঁসিতে ঝোলানো হবে। দেশবাসীর সামনে স্পষ্ট করতে হবে কীভাবে কোন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তাদের আনতে হবে।’

এই কার্যক্রম যত শিগগির সম্ভব শুরু করার জন্য শহীদ ও আহতদের পরিবারের পক্ষ থেকে দাবি জানান স্নিগ্ধ।

তিনি বলেন, ‘খুনি হাসিনার যে সব দোসর ছিল, যারা এখন দেশে আছে বা দেশের বাইরে থেকে সবাইকে দেশের মাটিতে এনে যথাযথ বিচার প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শাস্তি কার্যকর করতে হবে। সরকার ও দেশের সবাইকে এ ব্যাপারে যত দ্রুত সম্ভব পদক্ষেপ নেওয়ার দাবি জানানো হচ্ছে।’

আইএইচও/এএসএ/এমএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।