নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৫:২৯ পিএম, ১৭ নভেম্বর ২০২৫
নিম্ন আদালতে আইনজীবীদের আনন্দ মিছিল

জুলাই গণঅভ্যুত্থানের সময় সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে মৃত্যুদণ্ডের সাজা দিয়ে রায় ঘোষণা করায় নিম্ন আদালতে আনন্দ মিছিল করেছেন জাতীয়তাবাদী আইনজীবীরা।

সোমবার (১৭ নভেম্বর) বিকেল ৩টায় এ আনন্দ মিছিল করেন জাতীয়তাবাদী আইনজীবী ফোরামের সদস্যরা। মিছিলে প্রায় শতাধিক আইনজীবী অংশ নেন। মিছিলটি ঢাকা আইনজীবী সমিতি কার্যালয় থেকে শুরু হয়ে পুরো আদালত চত্বর প্রদক্ষিণ করে।

পরবর্তীতে ফোরামের সদস্যরা কার্যালয়ের সামনে বক্তব্য দেন, স্লোগান দেন। অনেকে আনন্দের অংশ হিসেবে মিষ্টি বিতরণও করেন।

ফোরাম সদস্যরা বলেন, জাতীয়তাবাদী আইনজীবীরা এ রায়ে খুশি। বিচার সম্পূর্ণভাবে নিরপেক্ষ হয়েছে।

ফোরামের কেন্দ্রীয় সহ-সম্পাদক ওয়ালিউল ইসলাম বলেন, এ রায়ের মাধ্যমে গণতন্ত্রের পূর্ণ জন্ম হয়েছে। আমরা আশা করি, দেশে আর কোনো ফ্যাসিবাদী জন্ম নেবে না।

