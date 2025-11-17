ঝালকাঠিতে মহাসড়কে টায়ারে আগুন, নিরাপত্তা জোরদার

ঝালকাঠিতে মহাসড়কে টায়ারে আগুন, নিরাপত্তা জোরদার
ঝালকাঠির মহাসড়কে টায়ারে আগুন জ্বালিয়ে নাশকতার চেষ্টা করেছে নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের কয়েকজন কর্মী।
সোমবার (১৭ নভেম্বর) সকাল পৌনে ৯টার দিকে ঝালকাঠি-বরিশাল মহাসড়কের ভৈরবপাশা এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। এসময় তারা জয় বাংলা-জয় বঙ্গবন্ধু স্লোগান দেয় মোটরসাইকেলে চলে যায়।
স্থানীয়রা জানান, সোমবার সকাল পৌনে ৯টায় নিষিদ্ধ সংগঠন ছাত্রলীগের কিছু কর্মীকে বরিশাল-ঝালকাঠি মহাসড়কের ভৈরবপাশা এলাকায় রাস্তার ওপর টায়ারে জ্বালিয়ে আগুন দিতে দেখা যায়। এসময় তারা জয় বাংলা স্লোগান দিতে থাকে। পরে তারা মোটরসাইকেলে চলে যায়। এতে কিছু সময়ের জন্য যান চলাচলে বিঘ্ন ঘটে। এদিকে ঝালকাঠিতে যাতে কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে সেজন্য নিরাপত্তা জোরদার করেছে জেলা পুলিশ।
ঝালকাঠি আদালত চত্বর, ফায়ার সার্ভিস মোড়, কলেজ মোড়সহ শহর ও শহরতলির বিভিন্ন গুরুত্বপুর্ণস্থানে পুলিশি টহল জোরদার রয়েছে। সেনাবাহিনী, র্যাব ও পুলিশের টহল টিম রাত থেকেই তৎপরতা অব্যাহত রাখে। জুলাই স্মৃতিসৌধে রাতে বিশেষ পাহারার ব্যবস্থা করে জেলা পুলিশ।
সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মনিরুজ্জামান বলেন, ঝালকাঠিতে পুলিশসহ অন্যান্য আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা তৎপর ছিলেন। যাতে কোনো ধরনের যান-মালের ক্ষতি বা নাশকতামূলক কর্মকাণ্ড ঘটাতে না পারে।
