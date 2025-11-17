‘রশি লাগলে রশি নে-হাসিনারে ফাঁসি দে’
শেখ হাসিনার সর্বোচ্চ শাস্তির দাবিতে অবস্থান কর্মসূচি ও বিক্ষোভ মিছিল করছে গণঅধিকার পরিষদ। সোমবার (১৭ নভেম্বর) দুপুর ১টার দিকে হাইকোর্টের মাজার গেটের সামনে শিক্ষা ভবন মোড়ে তাদের বিক্ষোভ করতে দেখা যায়।
দলটির ঢাকা মহানগর দক্ষিণ শাখা বিক্ষোভের আয়োজন করে।
এ সময় বক্তারা মানবতাবিরোধী অপরাধের বিচারকে কেন্দ্র করে দেশকে অস্থিতিশীল করতে ফ্যাসিবাদী অপশক্তির নৈরাজ্য-নাশকতার প্রতিবাদ জানান। পাশাপাশি জুলাই গণহত্যার দায়ে হাসিনাসহ জড়িতদের সর্বোচ্চ শাস্তি দাবি করেন।
নেতাকর্মীরা ‘রশি লাগলে রশি নে-হাসিনারে ফাঁসি দে’, ‘লীগ ধর-জেলে ভর’সহ বিভিন্ন স্লোগান দিতে থাকেন।
এমএইচএ/এসএনআর/এমএস