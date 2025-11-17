শেখ হাসিনার মৃত্যুদণ্ডের রায়ে জুলাই যোদ্ধাদের উচ্ছ্বাস

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৩:৩৩ পিএম, ১৭ নভেম্বর ২০২৫

হাইকোর্টের সামনে জুলাই যোদ্ধারাসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক সংগঠন ও নানা শ্রেণি-পেশার মানুষের উচ্ছ্বাস প্রকাশ

জুলাই গণঅভ্যুত্থানের সময় সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে মৃত্যুদণ্ডের সাজা দিয়ে রায় ঘোষণা করেছেন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল। রায় ঘোষণার পরপরই হাইকোর্টের সামনে অপেক্ষারত জুলাই যোদ্ধা, বিভিন্ন রাজনৈতিক সংগঠন ও নানা শ্রেণি-পেশার মানুষ উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেন।

সোমবার (১৭ নভেম্বর) ট্রাইব্যুনাল-১ এর চেয়ারম্যান বিচারপতি গোলাম মর্তূজা মজুমদারের নেতৃত্বাধীন তিন সদস্যের বিচারিক প্যানেল এ রায় দেন। ট্রাইব্যুনালের অন্য দুই সদস্য হলেন—বিচারপতি শফিউল আলম মাহমুদ ও বিচারপতি মোহিতুল হক এনাম চৌধুরী।

রায় ঘোষণার পর থেকেই হাইকোর্ট এলাকায় সমর্থকদের মধ্যে উচ্ছ্বাস ছড়িয়ে পড়ে। এ সময় গণঅধিকার পরিষদ, জুলাই মঞ্চসহ বিভিন্ন সংগঠনের নেতাকর্মীদের আনন্দ প্রকাশ করতে দেখা যায়। তারা স্লোগান দিয়ে রায়কে স্বাগত জানান। এ সময় পুলিশের অতিরিক্ত সদস্যদের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়।



এছাড়া এদিন জুলাই গণঅভ্যুত্থানের সময় সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামালকে মৃত্যুদণ্ড দিয়ে রায় ঘোষণা করেন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল।

একই সঙ্গে জুলাই গণঅভ্যুত্থানের সময় সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় আসামি থেকে রাজসাক্ষী বনে যাওয়া পুলিশের সাবেক মহাপরিদর্শক (আইজিপি) চৌধুরী আব্দুল্লাহ আল-মামুনকে পাঁচ বছর কারাদণ্ড দিয়েছেন ট্রাইব্যুনাল।

