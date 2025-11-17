শেখ হাসিনার রায় কার্যকরের দাবিতে বিকেলে এনসিপির গণমিছিল

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৪:৫৫ পিএম, ১৭ নভেম্বর ২০২৫
জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)

মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় ফাঁসির দণ্ডপ্রাপ্ত শেখ হাসিনার রায় কার্যকর ও দল হিসেবে আওয়ামী লীগের বিচারের দাবিতে গণমিছিল করবে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)।

সোমবার (১৭ নভেম্বর) বিকেলে দলের যুগ্ম সদস্যসচিব ও মিডিয়া সেলের সম্পাদক মুশফিক উস সালেহীন এক বার্তায় বিষয়টি জানিয়েছেন।

মুশফিক বলেন, আজ বিকেল ৫টায় রাজধানীর বাংলামোটরে এনসিপির অস্থায়ী কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে থেকে এ গণমিছিল শুরু হবে। এতে দলের কেন্দ্রীয় নেতারা উপস্থিত থাকবেন। ঢাকা মহানগর এনসিপির আয়োজনে গণমিছিলটি হতে যাচ্ছে।

জুলাই গণঅভ্যুত্থানের সময় সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে আজ মৃত্যুদণ্ডের সাজা দিয়ে রায় ঘোষণা করেছেন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল। মামলার অন্য দুই আসামির মধ্যে সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামালকে মৃত্যুদণ্ড এবং রাজসাক্ষী বনে যাওয়া পুলিশের সাবেক মহাপরিদর্শক (আইজিপি) চৌধুরী আব্দুল্লাহ আল-মামুনকে ৫ বছর কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে।

