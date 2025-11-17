বিডিআর বিদ্রোহ
শেখ হাসিনার ফাঁসির দাবি নিয়ে এসেছি: তামান্না সিদ্দিকা
আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের জুলাই গণহত্যার প্রথম রায়ের দিন হাইকোর্ট মাজার গেটে ভিড় করেছেন নানা শ্রেণি-পেশার মানুষ। সোমবার হাইকোর্ট মাজার গেট এলাকায় তারা অবস্থান নিয়েছেন। তাদের মধ্যে একজন তামান্না সিদ্দিকা।
তামান্নার বাবা বিডিআর সুবেদার মেজর আব্দুল জলিল। বিডিআর বিদ্রোহের মামলায় জেলে মারা গেছেন তিনি। তার স্বামী এবং দুই ভাই এখনো জেলে।
তিনি বলেন, শেখ হাসিনা এই বিডিআর বিদ্রোহের নাটক করে ৫৭ জন অফিসারকে হত্যা করেছে। এর দায় আমার বাবা-ভাই এবং স্বামীসহ অনেক অফিসারদের ওপর চাপিয়ে দিয়েছে। আমার বাবা জেলেই মারা গেছেন। বিয়ের তিন দিনের মাথায় স্বামীকে জেলে নিয়ে গেছেন। এতবছরেও তার সাক্ষাৎ পাইনি। আমাদের অসহায় করে দেওয়ার পেছনের শেখ হাসিনার দায় আছে। আমরা তার ফাঁসি চাই।
