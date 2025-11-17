শেখ হাসিনার রায় ঘোষণা

দোয়েল চত্বর থেকে শিক্ষাভবন মোড় পর্যন্ত যানচলাচল বন্ধ

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১১:৫৩ এএম, ১৭ নভেম্বর ২০২৫
জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের সময় সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের ঘটনায় ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাসহ তিন আসামির বিরুদ্ধে করা মামলার রায়কে কেন্দ্র করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দোয়েল চত্বর থেকে শিক্ষাভবন মোড় পর্যন্ত যানবাহন চলাচল বন্ধ রেখেছে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী।

সোমবার (১৭ নভেম্বর) বেলা ১১টার দিকে হাইকোর্ট এলাকা ঘুরে সরেজমিন ঘুরে এমন চিত্র দেখা গেছে।

সরেজমিন দেখা গেছে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দোয়েল চত্বর থেকে শিক্ষাভবন মোড় অভিমুখী সড়ক ব্যারিকেড দিয়ে বন্ধ করে রেখেছে পুলিশ। বাংলাদেশ শিশু একাডেমির সামনের সড়কে বিজিবি মোতায়েন করেছে। দোয়েল চত্বরের কার্জন হল সংলগ্ন সড়ক দিয়ে হেঁটে জনসাধারণ প্রবেশ করতে পারছেন।

যারা হেঁটে প্রবেশ করছেন অনেকে ব্যক্তিগত কাজে আবার কেউ আদালতের রায়কে কেন্দ্র করে হাইকোর্রের সামনে অবস্থান করার জন্য আসছেন।

দোয়েল চত্বরের সামনের সড়কে মুক্তার হোসেন বলেন, আজ শেখ হাসিনার রায় দিবেন আদালত, এজন্য আসছি। রায় ঘোষণার আগ পর্যন্ত হাইকোর্টের সামনে থাকবো।

দায়িত্বরত আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা জানিয়েছেন, নিরাপত্তার স্বার্থে সড়কটিতে যানচলাচল বন্ধ রয়েছে।

