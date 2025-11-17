শেখ হাসিনার মামলা রায়
মাদারীপুরে ৪ প্লাটুন বিজিবি মোতায়েন
সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার মানবতাবিরোধী মামলার রায়কে ঘিরে মাদারীপুরে নিরাপত্তা জোরদার করেছে প্রশাসন। চার প্লাটুন বিজিবি ও সেনাবাহিনীর সদস্যদের সমন্বয়ে মাঠে কাজ করছে একাধিক নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট।
সোমবার (১৭ নভেম্বর) ভোর থেকে ঢাকা-বরিশাল মহাসড়ক, ঢাকা-ভাঙ্গা এক্সপ্রেসওয়ে ও শহরের গুরুত্বপূর্ণ স্থানে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্য মোতায়েন রয়েছেন। তবে জেলায় এখন পর্যন্ত কোথাও অপ্রীতিকর ঘটনার খবর পাওয়া যায়নি।
তাছাড়া মাদারীপুর বাসস্ট্যান্ড থেকে দূরপাল্লার বাস ছেড়ে গেছে। দোকানপাট ও রাস্তায় মানুষের উপস্থিতির স্বাভাবিক।
মাদারীপুর জেলা প্রশাসনের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মো. মাসুম বলেন, সড়ক ও মহাসড়কে যাত্রী ও পথচারীদের নিরাপত্তার জন্য টহল বাড়ানো হয়েছে।
এছাড়া জেলা পুলিশের পাশাপাশি থানা পুলিশের সদস্যরা সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের জিজ্ঞাসাবাদ ও বিভিন্ন যানবাহনে তল্লাশি করছেন। পরিস্থিতি মোকাবিলা সব ধরনের প্রস্তুতি রেখেছে প্রশাসন।
মাদারীপুরের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম বলেন, কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের সভাপতি ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার মানবতাবিরোধী মামলায় রায়কে ঘিরে কেউ যাতে নাশকতা না করতে পারে সে ব্যাপারে ব্যাপক নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।
আয়েশা সিদ্দিকা আকাশী/আরএইচ/এএসএম