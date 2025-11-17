‘৩৬ না ৩২’ স্লোগানে ফের উত্তপ্ত ধানমন্ডি, ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া

‘৩৬ না ৩২’ স্লোগানে ফের উত্তপ্ত ধানমন্ডি, ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া
ধানমন্ডির ৩২ নম্বর এলাকা আবারও উত্তাল। দুপুরের পর থেকেই জুলাই যোদ্ধাদের মিছিল–স্লোগানে এলাকাজুড়ে তৈরি হয় উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতি। মিছিলে থাকা ছাত্র-জনতা ‘একটা একটা লীগ ধর, ধরে ধরে জেলে ভর’, ‘৩৬ না ৩২, ৩৬-৩৬’, ‘৩২-এর ঠিকানা এই বাংলায় হবে না’সহ একের পর এক নানা স্লোগান দেন।
মিছিল ধানমন্ডি ৩২ এর দিকে অগ্রসর হলে পুলিশ টিয়ারশেল ও সাউন্ড গ্রেনেড নিক্ষেপ করে ছত্রভঙ্গ করার চেষ্টা চালায়। এতে বিকেল সাড়ে ৩টার দিকে ধানমন্ডি, কলাবাগান, পান্থপথ ও সোবহানবাগ এলাকায় আবারও উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। শুরু হয় পুলিশ ও ছাত্রজনতার মধ্যে ইটপাটকেল, সাউন্ড গ্রেনেড আর ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া।
এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত থেমে থেমে চলছে ইটপাটকেল নিক্ষেপ আর টিয়ারশেল ও সাউন্ড গ্রেনেড বিস্ফোরণ। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।
ইএআর/এমআইএইচএস/জেআইএম