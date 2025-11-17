ভারত বাংলাদেশের জনগণের স্বার্থে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ: রণধীর জয়সওয়াল
ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল বলেছেন, ঘনিষ্ঠ প্রতিবেশী হিসেবে বাংলাদেশের জনগণের স্বার্থে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ভারত। বিশেষ করে শান্তি, গণতন্ত্র, অন্তর্ভুক্তি ও স্থিতিশীলতার ক্ষেত্রে।
জুলাই হত্যাকাণ্ডের মামলায় মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান কামালকে হস্তান্তরের জন্য ভারতের প্রতি বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের আহ্বানের পর সোমবার সন্ধ্যায় এক তাৎক্ষণিক বিবৃতিতে এ কথা জানান তিনি।
রণধীর বলেন, বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে ঘোষিত রায়টি ভারতের নজরে এসেছে।
তিনি বলেন, ঘনিষ্ঠ প্রতিবেশী হিসেবে ভারত বাংলাদেশের জনগণের সর্বোচ্চ স্বার্থে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, বিশেষ করে শান্তি, গণতন্ত্র, অন্তর্ভুক্তি ও স্থিতিশীলতার ক্ষেত্রে।
রণধীর জয়সওয়াল আরও বলেন, আমরা সর্বদা এ লক্ষ্যে সকল সংশ্লিষ্ট পক্ষের সঙ্গে গঠনমূলকভাবে সম্পর্ক বজায় রাখবো।
জেপিআই/বিএ/এমএস