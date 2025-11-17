আমাদের চাওয়া পূর্ণ হয়েছে: ডা. মাহফুজুর রহমান

আমাদের চাওয়া পূর্ণ হয়েছে: ডা. মাহফুজুর রহমান
শেখ হাসিনার মামলার ১৩তম সাক্ষী এবং ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব নিউরোসায়েন্সেস ও হাসপাতালের সহযোগী অধ্যাপক ডা. মো. মাহফুজুর রহমান বলেছেন, আল্লাহর কাছে শুকরিয়া আদায় করছি। আমি একজন চিকিৎসক ও জুলাই যোদ্ধা। আমাদের যে চাওয়াটা ছিল সেটি পূর্ণ হয়েছে।
সোমবার (১৭ নভেম্বর) আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে শেখ হাসিনার মৃত্যুদণ্ডের রায়ের পর তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় তিনি এসব কথা বলেন।
ডা. মাহফুজ বলেন, আমি এই মামলায় ট্রাইব্যুনালের একজন সাক্ষী। এই রায়ে আমি সন্তুষ্ট এবং গর্বিত। আমি আরও বেশি প্রাউড ফিল করবো এবং আরও বেশি স্যাটিসফাইড হবো যদি রায়টা দ্রুত কার্যকর হয়।
জুলাই গণঅভ্যুত্থানের সময় সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় শেখ হাসিনা ও আসাদুজ্জামান খান কামালকে মৃত্যুদণ্ডের সাজা দিয়ে রায় ঘোষণা করেন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল। আর পুলিশের সাবেক মহাপরিদর্শক (আইজিপি) চৌধুরী আবদুল্লাহ আল-মামুনকে পাঁচ বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে।
সোমবার (১৭ নভেম্বর) ট্রাইব্যুনাল-১ এর চেয়ারম্যান বিচারপতি গোলাম মর্তূজা মজুমদারের নেতৃত্বাধীন তিন সদস্যের বিচারিক প্যানেল এ রায় দেন। ট্রাইব্যুনালের অন্য দুই সদস্য হলেন—বিচারপতি শফিউল আলম মাহমুদ ও বিচারক মোহিতুল হক এনাম চৌধুরী।
পাঁচটি অভিযোগের মধ্যে দুটি অভিযোগ শেখ হাসিনাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছে। অন্য একটি অভিযোগ তাকে আমৃত্যু কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে আসাদুজ্জামান খান কামালকে একটি অভিযোগে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছে। রাজসাক্ষী হওয়ায় সাবেক আইজিপি আবদুল্লাহ আল-মামুনকে পাঁচ বছরের কারাদণ্ড দিয়েছেন।
