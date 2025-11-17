মৃত্যুদণ্ডই শেখ হাসিনার জন্য উপযুক্ত বিচার: আখতার
মৃত্যুদণ্ডই শেখ হাসিনার জন্য উপযুক্ত বিচার বলে মন্তব্য করেছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) সদস্য সচিব আখতার হোসেন।
তিনি বলেন, মৃত্যুদণ্ডের রায় কার্যকর করার মধ্যদিয়ে শেখ হাসিনার গণহত্যা ও মানবতাবিরোধী অপরাধের ন্যায়বিচার করা সম্ভব হবে। শুধু রায় ঘোষণার মধ্যদিয়ে নয়, রায় কার্যকর করার মধ্যদিয়েই শহীদদের আত্মা শান্তি পাবে। আমরা অপেক্ষা করছি, সরকারের কাছে আহ্বান রাখছি, অতি দ্রুত শেখ হাসিনার মৃত্যুদণ্ডের রায় কার্যকর করবে সরকার।
সোমবার (১৭ নভেম্বর) বিকেল ৩টার পর এক ভিডিও বার্তায় রায়ের প্রতিক্রিয়ায় তিনি এসব কথা বলেন।
আখতার বলেন, ভারত সরকারের কাছে আমরা আহ্বান জানাই খুনি শেখ হাসিনা বাংলাদেশের মানুষের মধ্যে গণহত্যা চালিয়েছে, মানবতাবিরোধী অপরাধ করেছে, তাকে আশ্রয় না দিয়ে বাংলাদেশের বিচার ব্যবস্থার কাছে তাকে সোপর্দ করবে।
এনসিপির সদস্য সচিব বলেন, শেখ হাসিনার রায় কার্যকরের মধ্যদিয়ে বিশ্বে একটা নজির তৈরি হবে। শেখ হাসিনা শুধু উসকানিমূলক বক্তব্য দেয়নি, আজকের বিচারের মাধ্যমে প্রমাণ হয়েছে শেখ হাসিনা মানুষকে গুলি করে হত্যা করেছে। লেথাল ওয়েপন ব্যবহার করেছে। গোটা বাহিনীকে মানুষের বিরুদ্ধে খুন করতে কাজে লাগিয়েছে এবং মানুষকে পুড়িয়ে হত্যা করেছে।
তিনি বলেন, এমন নৃশংস একজন খুনি যার এত এত অপরাধ, সেই অপরাধের অল্প কিছু অভিযোগেই আজ শাস্তির ঘোষণা এসেছে। তার বাকি যত অপরাধ আছে, সব অপরাধেরও বিচার হবে। গণহত্যাকারীদের শাস্তি কার্যকর করার মধ্যদিয়ে পৃথিবীর ইতিহাসে একটি নজির তৈরি হবে, যেন আর কোনো শাসক, আর কোনো গোষ্ঠী যেন গণহত্যাকারী হয়ে উঠতে না পারে, মানবতাবিরোধী হয়ে উঠতে না পারে।
এর আগে এদিন জুলাই গণঅভ্যুত্থানের সময় সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামালকে মৃত্যুদণ্ডের সাজা দিয়ে রায় ঘোষণা করেন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল। পুলিশের সাবেক মহাপরিদর্শক (আইজিপি) চৌধুরী আবদুল্লাহ আল–মামুনকে পাঁচ বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে।
ট্রাইব্যুনাল-১ এর চেয়ারম্যান বিচারপতি গোলাম মর্তূজা মজুমদারের নেতৃত্বাধীন তিন সদস্যের বিচারিক প্যানেল এ রায় দেন। ট্রাইব্যুনালের অন্য দুই সদস্য হলেন—বিচারপতি শফিউল আলম মাহমুদ ও বিচারপতি মোহিতুল হক এনাম চৌধুরী।
