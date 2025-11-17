আলী আহসান জুনায়েদ
দেখতে চাই, সরকার রায় কার্যকরের ব্যাপারে কত দ্রুত পদক্ষেপ নিচ্ছে
আপ বাংলাদেশের আহ্বায়ক ও শেখ হাসিনার মামলায় রাষ্ট্রপক্ষের ৪৮তম সাক্ষী আলী আহসান জুনায়েদ বলেছেন, হাসিনার ফাঁসির রায়ে সারা বাংলাদেশ সন্তুষ্ট। আমরা এখন চাই হাসিনাকে দ্রুত দিল্লি থেকে এনে তার ফাঁসি কার্যকর করার ব্যবস্থা করা হোক। আমরা দেখতে চাই যে কত দ্রুত সরকার রায় কার্যকরের ব্যাপারে পদক্ষেপ নিচ্ছে।
সোমবার (১৭ নভেম্বর) আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে শেখ হাসিনার রায়ের পর প্রতিক্রিয়ায় তিনি এসব কথা বলেন।
আলী আহসান জুনায়েদ বলেন, আমি মনে করি, যে সরকারই আসুক ফ্যাসিবাদের ব্যাপারে সব দল ও মতের অবস্থান এক হতে হবে।
আইজিপি মামুনের রায়ের বিষয়ে তিনি বলেন, আইজিপির রায় একেবারে মিনিমাম হয়ে গেছে।
