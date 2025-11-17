শেখ হাসিনার রায় পুরো পৃথিবীর জন্য নজির স্থাপন করেছে: ওসমান হাদী

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৩:৪১ পিএম, ১৭ নভেম্বর ২০২৫
আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল থেকে বের হয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শরিফ ওসমান হাদী/ছবি: জাগো নিউজ

মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে দেওয়া রায় পুরো পৃথিবীর জন্য নজির স্থাপন করেছে বলে মন্তব্য করেছেন ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শরিফ ওসমান হাদী।

সোমবার (১৭ নভেম্বর) বিকেল ৩টার দিকে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল থেকে বের হয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি এ মন্তব্য করেন।

ওসমান হাদী বলেন, ‘পৃথিবীর কোনো ক্ষমতা চিরস্থায়ী নয়। কোনো স্বৈরাচার সারা জীবন মানুষকে নিষ্পেষণ করে বেঁচে থাকতে পারবে না। শুধু বাংলাদেশের জন্য নয়, এটি (রায়) পুরো পৃথিবীর জন্য একটি নজির স্থাপন করেছে।’

মামলার বাকি দুই আসামির রায় সম্পর্কে ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র বলেন, ‘সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামালকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছে। রাজসাক্ষী আইজিপি মামুনকে পাঁচ বছরের জেল দেওয়া হয়েছে। আদালত বলেন, তিনি যে পরিমাণ অপরাধ করেছিলেন সে অনুযায়ী তার মৃত্যুদণ্ড হওয়ার কথা। কিন্তু তিনি যেহেতু আদালতকে সহায়তা করেছেন, এজন্য তাকে পাঁচ বছর সাজা দেওয়া হয়েছে। তবে শহীদ পরিবারের সদস্যরা বলছিলেন, তাকে অন্তত যাবজ্জীবন দিলে ভালো হতো।’

জুলাই গণঅভ্যুত্থানের সময় সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় শেখ হাসিনাকে আজ মৃত্যুদণ্ডের সাজা দিয়ে রায় ঘোষণা করেন ট্রাইব্যুনাল-১। মামলার অন্য দুই আসামির মধ্যে সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামালকে মৃত্যুদণ্ড এবং রাজসাক্ষী বনে যাওয়া পুলিশের সাবেক মহাপরিদর্শক (আইজিপি) চৌধুরী আব্দুল্লাহ আল-মামুনকে পাঁচ বছর কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে।

