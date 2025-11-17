প্রবাসী ভোটার নিবন্ধন অ্যাপ উদ্বোধন মঙ্গলবার
মঙ্গলবার প্রবাসী ভোটারদের নিবন্ধন অ্যাপ ‘পোস্টাল ভোট বিডি’ উদ্বোধন করা হবে বলে জানিয়েছেন নির্বাচন কমিশনার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) আবুল ফজল মো. সানাউল্লাহ।
সোমবার (১৭ নভেম্বর) রাজধানীর আগারগাঁওয়ের নির্বাচন ভবনের সম্মেলন কক্ষে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে ইসির তৃতীয় দিনের সংলাপের সমাপনী বক্তব্যে তিনি এ কথা জানান।
ইসি সানাউল্লাহ বলেন, আগামীকাল (মঙ্গলবার) আমরা প্রবাসী বাংলাদেশিদের জন্য আউট অব কান্ট্রি ভোটিং অ্যাপ উদ্বোধন করবো। এটা প্রবাস থেকে ভোট দিতে চাওয়ার নিবন্ধন। প্রবাসীদের সুবিধান জন্য গ্লোবাল সময়ের সঙ্গে সমন্বয় রেখে আগামীকাল সন্ধ্যায় আমরা এই আউট অব কান্ট্রি ভোটিং অ্যাপ উদ্বোধন করছি।
তিনি আরও বলেন, আমাদের প্রবাসী বাংলাদেশি যদি ১ কোটি ৪০ লাখ থাকেন তাহলে তা আমাদের জনসংখার ৭ থেকে ৮ ভাগ হবে। অন্যান্য দেশের তুলনায় আমাদের প্রবাসী ভোটের সংখ্যা বেশি হবে।
তিনি রাজনৈতিক দলগুলোকে প্রবাসী ভোটারদের নিবন্ধন করতে উৎসাহিত করার অনুরোধ জানান।
এ বিষয়ে ইসি সচিবলায়ের পরিচালক (জনসংযোগ) ও তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তা মো. রুহুল আমিন মল্লিক গণমাধ্যমকে জানান, প্রধান নির্বাচন কমিশনার এ এম এম নাসির উদ্দিন ১৮ নভেম্বর সন্ধ্যা ৬টায় নির্বাচন ভবনের অডিটোরিয়ামে প্রবাসী বাংলাদেশিদের ভোটার নিবন্ধনের জন্য ‘পোস্টাল ভোট বিডি’ মোবাইল অ্যাপ উদ্বোধন করবেন।
