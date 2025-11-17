আমার আহত ভাইদের জন্য ইনসাফ পেয়েছি: ডা. যাকিয়া

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৮:২০ পিএম, ১৭ নভেম্বর ২০২৫
ডা. যাকিয়া সুলতানা নীলা

আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের রায়ে সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন শেখ হাসিনার মানবতাবিরোধী অপরাধ মামলার ২১ নং সাক্ষী জাতীয় চক্ষুবিজ্ঞান ইনস্টিটিউটের সহকারী অধ্যাপক ডা. যাকিয়া সুলতানা নীলা।

তিনি বলেন, আমি আমার আহত ভাইদের জন্য ইনসাফ পেয়েছি, এটাই সবচেয়ে বড় অনুভূতি। আমি এই রায়ে সন্তুষ্ট।

সোমবার (১৭ নভেম্বর) রায় ঘোষণার পর এজলাস থেকে বের হয়ে ট্রাইব্যুনাল চত্বরে তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় তিনি এসব কথা বলেন।

এর আগে এদিন জুলাই গণঅভ্যুত্থানের সময় সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামালকে মৃত্যুদণ্ডের সাজা দিয়ে রায় ঘোষণা করেন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল। আর পুলিশের সাবেক মহাপরিদর্শক (আইজিপি) চৌধুরী আবদুল্লাহ আল–মামুনকে পাঁচ বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে।

ট্রাইব্যুনাল-১ এর চেয়ারম্যান বিচারপতি গোলাম মর্তূজা মজুমদারের নেতৃত্বাধীন তিন সদস্যের বিচারিক প্যানেল এ রায় দেন। ট্রাইব্যুনালের অন্য দুই সদস্য হলেন—বিচারপতি শফিউল আলম মাহমুদ ও বিচারক মোহিতুল হক এনাম চৌধুরী।

