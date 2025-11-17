আমাদের একমাত্র শত্রু আওয়ামী লীগ এবং ভারত: নাসীরুদ্দীন

আমাদের একমাত্র শত্রু আওয়ামী লীগ এবং ভারত: নাসীরুদ্দীন
দেশের রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে বিভেদ না করার আহ্বান জানিয়ে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) মুখ্য সমন্বয়ক নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী বলেছেন, ‘আমাদের একমাত্র শত্রু আওয়ামী লীগ এবং ভারত।’
সোমবার (১৭ নভেম্বর) সন্ধ্যায় রাজধানীর বাংলামোটরে এনসিপির গণমিছিলে যোগ দিয়ে তিনি এ কথা বলেন।
নাসীরুদ্দীন বলেন, ‘রাজপথে যারা সংগ্রামী সহযোদ্ধারা রয়েছেন- আমাদের লড়াই শেষ হয়নি। লড়াই এখনো বাকি। শেখ হাসিনার ফাঁসি বাস্তবায়ন করে আমরা ঘরে ফিরবো।’
ভারত সরকারকে উদ্দেশ্য করে এনসিপির এ নেতা বলেন, ‘(ভারত সফরে যাওয়া) নিরাপত্তা উপদেষ্টার সঙ্গে শেখ হাসিনাকে বাংলাদেশের পাঠিয়ে দেবেন।’
ভারত সরকারকে তিনি আরও বলেন, ‘দ্রুত শেখ হাসিনাকে ফেরত দেন। বাংলাদেশের মানুষ তার ফাঁসি বাস্তবায়ন দেখতে চায়। আমরা সমতা এবং ন্যায্যতার সম্পর্কে আগ্রহী।’
নাসীরুদ্দীন জানান যে সংস্কার, বিচার এবং তারপর নির্বাচন- এই তিন বিষয় নিয়ে এনসিপি যাত্রা শুরু করেছে। তারা সংসদে গিয়ে সংস্কার প্রক্রিয়া বাস্তবায়ন করতে চান। বর্তমানে বিচার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।
