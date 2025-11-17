শেখ হাসিনার রায়ে জনমনে আতঙ্ক নেই: স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা
জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় ক্ষমতাচ্যুত সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার মৃত্যুদণ্ডের রায় দিয়েছেন আদালত। এই রায় ঘিরে জনমনে আতঙ্ক সৃষ্টি হয়নি বলে জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল মো. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী (অব.)।
সোমবার (১৭ নভেম্বর) আইনশৃঙ্খলা সংক্রান্ত কোর কমিটির বৈঠক শেষে তিনি সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের উত্তরে এ কথা বলেন।
আজ একটা রায় হয়েছে, আইন উপদেষ্টা বলেছেন ঐতিহাসিক রায় হয়েছে। রায় ঘিরে আমরা মানুষের মধ্যে আতঙ্ক দেখছি, অনেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানও বন্ধ, জনমনে আতঙ্ক। আপনারা কি ধরনের ব্যবস্থা নিয়েছেন আজকের দিনকে কেন্দ্র করে এবং সামনে নির্বাচন আছে। একজন সাংবাদিক এমন প্রশ্ন করলে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, এখানে আমি কোনো আতঙ্ক দেখিনি। আপনারা সারাদিন ঘুরেছেন। আমি কোনো আতঙ্কই দেখিনি।
এসময় ওই সাংবাদিক পাল্টা প্রশ্ন করেন- আমি সড়কের কথা বলছি। এর উত্তরে উপদেষ্টা বলেন, ওহ সড়কে। আপনি, আমি দুনজনই তো ভেতরে ছিলাম আজ, সড়ক তো আমরা দেখিনি। সড়কেও কোনো আতঙ্ক নেই। আমি সড়ক দিয়ে আসছি, আপনিও সড়ক দিয়ে আসছেন।
শেখ হাসিনার রায় ঘিরে আইনশৃঙ্খলার পরিস্থিতি কি? একজন সাংবাদিক এমন প্রশ্ন করলে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, কোনো রকমের ছোটোখাটো দুই একটা যে ঘটনা ঘটছে, এটা তো আপনারও জানেন আমিও জানি। আমি গতকাল বরিশাল থেকে আসছি। মাদারীপুর এই জায়গাটা একটু বেশি ডিফিকাল্ট জায়গা। মাদারীপুর, শরীয়তপুর, ফরিদপুর, গোপালগঞ্জ এই চারটা ডিস্ট্রিক্ট একটু ...। তাদের নিয়েও আমি গতকাল কথা হয়েছে। ওই জায়গাও বড় ধরনের কোনো কিছু নেই।
শেখ হাসিনার প্রত্যাবর্তনের জন্য ভারতকে চিঠি দেওয়া হবে কি? সাংবাদিকদের এমন প্রশ্নের উত্তরে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, তার প্রত্যাবর্তনের জন্য তো অলরেডি লেখা হয়েছে এবং এটা তো কন্টিনিউয়াস। আমরা তো ডেফিনেটলি চাইবো প্রত্যাবর্তনের জন্য।
আগে চিঠি দিয়েছিলেন, তারা ফেরত পাঠায়নি। এখন তো রায় হলো, ফাঁসির রায় হয়েছে। এখন আবার চিঠি দেবেন কি? সাংবাদিকদের পক্ষ থেকে এমন পাল্টা প্রশ্ন করা হলে উপদেষ্টা বলেন, যদি দরকার পড়ে অবশ্যই দেবো। আমি জানি না, একবার দেওয়ার পর যদি আবার দরকার পড়ে আবারও দেবো।
সিএমপি কমিশনার দেখা মাত্রই গুলির নির্দেশ নিয়ে এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, দেখামাত্রই গুলি না। এখানে হলো কী, এটা সেলফ ডিফেন্সের জন্য আপনারা হাতিয়ারের পারমিশন নেন না। ওটা তো শিকারের জন্য নেননি। গিয়েও যদি করেন শিকার, কিন্তু নেন আপনাদের ডিফেন্সের জন্য।
আত্মরক্ষার অধিকার প্রতিটি নাগরিকের উল্লেখ করে প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী খোদা বকশ চৌধুরী বলেন, আপনাকে কেউ মারতে এলে কিংবা হত্যা করতে এলে আপনার আক্রমণকারীকে নিহত করার অধিকার আছে। এটা সব দেশে সবকালে আছে, এটা আমাদের দেশে তাৎক্ষণিকভাবে হয়নি।
বিক্ষোভকারী ছাত্র-জনতা কর্তৃক পুলিশকে মারধর ও সেনাবাহিনী সদস্য আহত হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে ব্যবস্থা নেওয়া হবে কি না এমন প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে বলেই পুলিশ, সেনাবাহিনীর সদস্যরা আহত হয়েছে এবং তারা প্রতিহত করছেন।
এসময় গণমাধ্যমকে অনুরোধ করে তিনি বলেন, তরুণদের (ছেলে-মেয়েদের) এসব কাজ থেকে বিরত থাকতে পরামর্শ দেন, কারণ তারা স্কুল-কলেজে আছে এবং তাদের এসব করার দরকার নেই।
এমএএস/এমআইএইচএস/জেআইএম