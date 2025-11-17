শহীদ মিরাজের বাবা
গণহত্যার আসামিদের সর্বোচ্চ সাজা ফাঁসি চাই
জুলাই গণঅভ্যুত্থানে যাত্রাবাড়ীতে নিহত মিরাজের বাবা আব্দুর রব আসামিদের সর্বোচ্চ সাজা ফাঁসি দাবি করেছেন।
সোমবার (১৭ নভেম্বর) হাইকোর্টের মাজার গেটে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবুনালের জুলাই গণহত্যার প্রথম রায় উপলক্ষে কোর্টের সামনে তিনি এ কথা বলেন।
আরও পড়ুন
শেখ হাসিনার রায়কে কেন্দ্র করে ঢাকার অলিগলিতে সরব আলোচনা
একনজরে শেখ হাসিনার বিচার
শেখ হাসিনার রায় নিয়ে জাতি অপেক্ষায় আছে: মির্জা ফখরুল
শহীদের বাবা আব্দুর রব বলেন, এই দিনে ঘরে থাকতে পারলাম না। ককটেল সন্ত্রাস ও অগ্নিসংযোগের মধ্যেও জীবনের ঝুঁকি নিয়ে চলে এসেছি। শহীদের বাবা হিসেবে আমি গণহত্যার আসামিদের সর্বোচ্চ সাজা ফাঁসি চাই। পাশাপাশি, অপরাধীদের দেশে ফিরিয়ে এনে বিচার কার্যকরের দাবি জানাই।
তিনি বলেন, সবাই যদি জুলাই গণঅভ্যুত্থানের রক্ত বুকে ধারণ করে তাহলে এটি সম্ভব। গণহত্যার বিচারের পাশাপাশি অর্থ লুটেরাদের বিচার চান তিনি। তাদের সকল সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করারও দাবি জানান।
এসইউজে/এমআরএম/এএসএম