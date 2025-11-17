শেখ হাসিনার ফাঁসির রায়
জেলায় জেলায় মিষ্টি বিতরণ, আনন্দ মিছিল
আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১ এ শেখ হাসিনা-কামালের মৃত্যুদণ্ডের রায় ঘোষণার পর দেশের বিভিন্ন স্থানে রাজনৈতিক দল, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের শিক্ষার্থীরা মিষ্টি বিতরণ ও আনন্দ মিছিল করেছে।
সোমবার (১৭ নভেম্বর) ট্রাইব্যুনাল-১ এর চেয়ারম্যান বিচারপতি গোলাম মর্তূজা মজুমদারের নেতৃত্বাধীন তিন সদস্যের বিচারিক প্যানেল এ রায় দেন। জেলা প্রতিনিধিদের পাঠানো রিপোর্ট-
ফরিদপুর: প্রেস ক্লাবের সামনে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের শিক্ষার্থীরা রায়কে স্বাগত জানিয়ে বিভিন্ন স্লোগান দেন এবং মিষ্টি বিতরণ করেন। এসময় উপস্থিত ছিলেন ফরিদপুর বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের আহ্বায়ক কাজী রিয়াজ, মুখ্য সংগঠক আনিসুর রহমান সজল, যুগ্ম আহ্বায়ক এনামুল চৌধুরী, যুগ্ম সদস্য সচিব সাজ্জাদ হোসেন, যুগ্ম আহ্বায়ক আর এম হৃদয়, সংগঠক নাইমুল ইসলাম শাকিব, নাজমুল ইসলামসহ অন্যরা।
জেলা জামায়াতের পক্ষ থেকেও রায়কে স্বাগত জানিয়ে মোটরসাইকেল বহর নিয়ে আনন্দ মিছিল বের হয়।
রাজশাহী: নগরীর সাহেব বাজার জিরো পয়েন্ট এলাকায় জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) মিষ্টি বিতরণ করেছে।
এ সময় উপস্থিত ছিলেন- এনসিপি রাজশাহীর নগরীর আহ্বায়ক মো. মোবাশ্বের আলী সদস্য সচিব মো. আতিকুর রহমান, যুগ্ম আহ্বায়ক সারোয়ারুল হক রবিন, রাজশাহী জেলার যুগ্ম সমন্বয়কারী নাহিদুল ইসলাম সাজুসহ অন্যান্য নেতারা।
সিলেট: কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে সাধারণ মানুষের মধ্যে মিষ্টি বিতরণ করেন জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) নেতাকর্মীরা। এসময় তাদের মধ্যে উচ্ছ্বাস দেখা গেছে।
কিশোরগঞ্জ: ভৈরবে বিএনপির আনন্দ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। বিএনপি ও তার অঙ্গসংগঠনের নেতৃত্বে ভৈরব শহরের কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার প্রাঙ্গণ থেকে একটি বিশাল আনন্দ মিছিল বের হয়ে শহরের গুরুত্বপূর্ণ সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে ফিরে এসে সংক্ষিপ্ত আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।
এসময় বক্তব্য রাখেন- ভৈরব পৌর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ভিপি মুজিবুর রহমান, সিনিয়র সহসভাপতি মাসুম বিল্লাহ, পৌর যুবদলের সভাপতি মো.হানিফ মিয়া। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা স্বেচ্ছাসেবকদল সাধারণ সম্পাদক আরিফুল হক সুজন, পৌর স্বেচ্ছাসেবকদল সাধারণ সম্পাদক মীর রাজন, উপজেলা বিএনপির ক্রীড়া সম্পাদক শহিদুলকে হক ইমন, উপজেলা তাতীদল সভাপতি তোফাজ্জল হোসেন প্রমূখ।
মাগুরা: শ্রীপুর উপজেলায় বিএনপির আয়োজনে আনন্দ মিছিল বের করা হয়। এদিন বিকেল ৫টায় মাগুরা জেলা শ্রীপুর উপজেলার বিএনপির অঙ্গসংগঠনের মানুষ আনন্দ মিছিল বের করে।
আনন্দ মিছিলে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রেখেছেন শ্রীপুর উপজেলা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক খন্দকার আলহাজ্ব আব্বাসউদ্দীন সাবেক উপজেলা বিএনপির সম্মানিত সভাপতি জোয়ার্দার আশরাফুল আলম ও সাবেক শ্রীপুর উপজেলা যুব-দলের তিন বারের সভাপতি ও সাবেক উপজেলা বিএনপির সম্মানিত জয়েন্ট সেক্রেটারি খন্দকার আশরাফুল ইসলাম নালিম এবং দলিয় নেতারা।
নাটোর: শহরের কানাইখালী পুরাতন বাসস্ট্যান্ডে সাধারণ মানুষের মধ্যে মিষ্টি বিতরণ এবং আনন্দ মিছিল করা হয়। এ সময় জেলা বিএনপি, ছাত্রদল, যুবদলসহ সহযোগী বিভিন্ন সংগঠন পৃথকভাবে এ আনন্দ মিছিল করে।
বাগেরহাট: মহাসড়কের দশানী ট্রাফিক মোড়সহ শহরের বিভিন্ন স্থানে মিষ্টি বিতরণ করেছে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতাকর্মীরা।
এ সময় উপস্থিত ছিলেন বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের আহবায়ক এস এম সাদ্দাম, যুগ্ম সদস্য সচিব শেখ বাদশা, মেসবাহুল আরফিন, রবিউল ইসলাম ফয়সাল, হৃদয়, ইকবাল হোসেন শুভ, রনি প্রমুখ।
নারায়ণগঞ্জ: জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) উদ্যোগে শহরের চাষাঢ়া কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে মিষ্টি বিতরণ করা হয়। এসময় তাদের মধ্যে উল্লাস করতে দেখা গছে।
বেরোবি: শহিদ আবু সাঈদের ক্যাম্পাস বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয় (বেরোবিতে) শিক্ষার্থীরা আনন্দ মিছিল ও মিষ্টি বিতরণ করেছেন। এদিন বিকেলে আবু সাঈদ গেইট থেকে আনন্দ মিছিল বের হয়ে প্রধান ফটকে শেষ হয়। মিছিল শেষে শিক্ষার্থীরা সকলের মাঝে মিষ্টি বিতরণ করেন৷
