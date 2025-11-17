হাসিনার রায় ভবিষ্যতের জন্য একটি বার্তা: অ্যাটর্নি জেনারেল

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৯:৪১ পিএম, ১৭ নভেম্বর ২০২৫
হাসিনার রায় ভবিষ্যতের জন্য একটি বার্তা: অ্যাটর্নি জেনারেল
অ্যাটর্নি জেনারেল মো. আসাদুজ্জামান/ছবি: ভিডিও থেকে নেওয়া

মানবতাবিরোধী অপরাধের অভিযোগে ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামালের মৃত্যুদণ্ডের রায় ভবিষ্যতের জন্য একটি বার্তা বলে জানিয়েছেন অ্যাটর্নি জেনারেল মো. আসাদুজ্জামান।

সোমবার (১৭ নভেম্বর) রায়ের পর আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল প্রাঙ্গণে রায়ের প্রতিক্রিয়ায় তিনি এ কথা বলেন।

রাষ্ট্রের প্রধান আইন কর্মকর্তা বলেন, জুলাই বিপ্লবের শহীদেরা ন্যায়বিচার পেয়েছেন, রাষ্ট্র ন্যায়বিচার পেয়েছে।

অ্যাটর্নি জেনারেল আরও বলেন, এই মামলার দুই আসামিকে সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছে। একজন আসামি, যিনি রাজসাক্ষী হিসেবে নিজেকে আদালতের সামনে উপস্থাপন করেছেন, সার্বিক বিবেচনায় আদালত তাকে পাঁচ বছরের কারাদণ্ড দিয়েছেন।

তিনি বলেন, আমরা মনে করি শহীদদের প্রতি, দেশের প্রতি, এ দেশের মানুষের প্রতি, গণতন্ত্রের প্রতি, সংবিধানের প্রতি, আইনের শাসনের প্রতি এবং আগামী প্রজন্মের প্রতি দায়বদ্ধতা পরিশোধের স্বার্থে এ রায় একটি যুগান্তকারী রায়। এই রায় প্রশান্তি আনবে। এ রায় ভবিষ্যতের জন্য একটি বার্তা। এ রায় বাংলাদেশের ন্যায়বিচার এবং আইনের শাসনের জন্য একটি মাইলফলক হয়ে থাকবে।

যেদিন থেকে শেখ হাসিনা গ্রেফতার হবেন সেদিন থেকে সাজা কার্যকর হবে বলেও জানান অ্যাটর্নি জেনারেল।

২০২৪ সালের জুলাই-আগস্টে গণঅভ্যুত্থানের সময় সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধে তিনজনের বিরুদ্ধে করা মামলার রায় ঘোষণা করা হয় আজ। গত বছরের ১৭ অক্টোবর এই মামলার কার্যক্রম শুরুর পর চলতি বছরের ১৭ নভেম্বর অর্থাৎ ৩৯৭ দিনের মধ্যে রায় ঘোষণা করা হয়।

ট্রাইব্যুনাল-১ এর চেয়ারম্যান বিচারপতি গোলাম মর্তূজা মজুমদারের নেতৃত্বাধীন তিন সদস্যের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের বিচারিক প্যানেল এই মামলার রায় ঘোষণা করেন। ট্রাইব্যুনালের অপর দুই সদস্য হলেন- বিচারপতি মো. শফিউল আলম মাহমুদ ও বিচারক মো. মোহিতুল হক এনাম চৌধুরী।

এফএইচ/ইএ

