একতা এক্সপ্রেসে সেনাবাহিনীর অভিযান, চালের বস্তায় পিস্তল-ককটেল

একতা এক্সপ্রেসে সেনাবাহিনীর অভিযান, চালের বস্তায় পিস্তল-ককটেল
রাজধানীর বিমানবন্দর রেলওয়ে স্টেশনে সেনাবাহিনীর বিশেষ অভিযানে দেশে তৈরি পিস্তল, গুলি এবং ককটেল উদ্ধার করা হয়েছে।
সোমবার (১৭ নভেম্বর) সকাল ৮টার দিকে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ৬ স্বতন্ত্র এডি ব্রিগেডের উত্তরা আর্মি ক্যাম্পের একটি টিম গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে এ অভিযান পরিচালনা করে।
৬ স্বতন্ত্র এডি ব্রিগেডের এক কর্মকর্তা এসব তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
সেনাবাহিনী জানায়, দিনাজপুর থেকে ছেড়ে আসা একতা এক্সপ্রেস ট্রেনের বেশ কয়েকটি বগি তল্লাশি করতে গিয়ে চালের বস্তার ভেতর লুকানো অস্ত্র ও বিস্ফোরক দ্রব্য উদ্ধার করা হয়। ঘটনাস্থল থেকে চারজনকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করে উত্তরা আর্মি ক্যাম্পে নেওয়া হয়েছে।
প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, দিনাজপুর থেকে যাত্রা শুরুর পর পার্বতীপুর রেলস্টেশনে বিরতির সময় ৩-৪ জন ব্যক্তি বেশ কিছু চালের বস্তা নির্দিষ্ট বগিতে রেখে চলে যায়। পরে ওই বস্তাগুলো থেকেই অস্ত্র ও ককটেল উদ্ধার করা হয়।
এ ঘটনায় জড়িত নাশকতাকারীদের শনাক্তে তদন্ত ও গোয়েন্দা কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে বলে জানিয়েছে সেনাবাহিনী।
সংস্থাটি আরও জানায়, জননিরাপত্তা, আইনশৃঙ্খলা ও জাতীয় নিরাপত্তা রক্ষায় তারা সর্বদা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং সন্ত্রাস ও নাশকতা দমনে এমন অভিযান ভবিষ্যতেও চলমান থাকবে।
