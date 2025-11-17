ট্রাইব্যুনালের সামনে মিষ্টি বিতরণ, জনতার উল্লাস

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৩:২৪ পিএম, ১৭ নভেম্বর ২০২৫
ট্রাইব্যুনালের সামনে মিষ্টি বিতরণ, জনতার উল্লাস
আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের মূল ফটকের সামনে জনতার উল্লাস/ছবি: জাগো নিউজ

মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাসহ তিন আসামির বিরুদ্ধে রায় ঘোষণার পর ট্রাইব্যুনালের সামনে মিষ্টি বিতরণ করেছে একদল জনতা। এসময় তাদের উল্লাস করতে দেখা যায়।

সোমবার (১৭ নভেম্বর) বিকেল ৩টার দিকে রায় ঘোষণার পরপরই আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের মূল ফটকের সামনে মিষ্টি বিতরণ করা হয়। সেই সঙ্গে উচ্ছ্বসিত ব্যক্তিরা পরস্পরের সঙ্গে কোলাকুলি করেন।

জুলাই গণঅভ্যুত্থানের সময় সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় শেখ হাসিনাকে আজ মৃত্যুদণ্ডের সাজা দিয়ে রায় ঘোষণা করেন ট্রাইব্যুনাল-১ এর চেয়ারম্যান বিচারপতি গোলাম মর্তূজা মজুমদারের নেতৃত্বাধীন তিন সদস্যের বিচারিক প্যানেল। প্যানেলের অন্য দুই সদস্য হলেন বিচারপতি শফিউল আলম মাহমুদ ও বিচারপতি মোহিতুল হক এনাম চৌধুরী।

মামলার অন্য দুই আসামির মধ্যে সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামালকে মৃত্যুদণ্ড এবং রাজসাক্ষী বনে যাওয়া পুলিশের সাবেক মহাপরিদর্শক (আইজিপি) চৌধুরী আব্দুল্লাহ আল-মামুনকে পাঁচ বছর কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে।

