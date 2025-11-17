সাক্ষী ডা. যাকিয়া সুলতানা নীলা
আমার আহত ভাইয়েরা যেন ইনসাফ পায়
জুলাই গণহত্যার প্রথম রায়ের দিন আদালতে এসেছেন মামলার সাক্ষী জাতীয় চক্ষু বিজ্ঞান ইনস্টিটিউটের সহকারী অধ্যাপক ডা. জাকিয়া সুলতানা নীলা। তার দাবি, আমার আহত ভাইয়েরা যেন ইনসাফ পায়।
সোমবার (১৭ নভেম্বর) জুলাই গণহত্যার প্রথম রায় ঘোষণার দিন ধার্য করেছেন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবুনাল। এদিন মামলার সংশ্লিষ্ট পক্ষ-বিপক্ষ ছাড়াও সাক্ষীরা উপস্থিত হয়েছেন আদালতে।
তাদের একজন জাতীয় চক্ষু বিজ্ঞান ইনস্টিটিউটের ডা. জাকিয়া সুলতানা নীলা।
তিনি জাগো নিউজকে বলেন, আমি আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবুনালের মামলার সাক্ষী। জুলাই গণঅভ্যুত্থানে আহতদের চিকিৎসায় জাতীয় চক্ষু বিজ্ঞান ইনস্টিটিউটে নিয়োজিত ছিলাম। আমি আজকে এসেছি যাতে আন্দোলনে আহত আমার ভাইয়েরা ইনসাফ পায়।
এসএনআর/এসইউজে/এএসএম