হাসিনার রায় কার্যকর হলে শহীদদের আত্মা শান্তি পাবে: মিরাজের বাবা

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৭:১৪ পিএম, ১৭ নভেম্বর ২০২৫
হাসিনার রায় কার্যকর হলে শহীদদের আত্মা শান্তি পাবে: মিরাজের বাবা

জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় ক্ষমতাচ্যুত সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের দেওয়া মৃত্যুদণ্ডের রায় কার্যকর হলে শহীদদের আত্মা শান্তি পাবে বলে মন্তব্য করেছেন শহীদ মিরাজের বাবা আব্দুর রব।

সোমবার (১৭ নভেম্বর) বিকেলে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে রায় ঘোষণার পর এজলাস থেকে বের হয়ে তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন তিনি। তিনি বলেন, আন্তর্জাতিক ট্রাইব্যুনালে এটি একটি মাইলফলক, যা শহীদ পরিবারকে সন্তুষ্ট করেছে। তিনি উল্লেখ করেন, পুরো সন্তুষ্টি তখনই আসবে, যখন হাসিনাকে ভারত থেকে ফেরত আনা হবে।

আব্দুর রব বলেন, হাসিনাকে বাংলার মাটিতে যেদিন ফাঁসিতে ঝুলানো হবে, সেদিন শহীদের রক্ত কিছুটা হলেও শান্তি পাবে। শুধু রায় ঘোষণা করলেই হবে না, সবাই মিলে এ মাফিয়া ডনকে বাংলার মাটিতে যেভাবেই হোক ফেরত আনতে হবে।

জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় ক্ষমতাচ্যুত সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবুনালের দেওয়া মৃত্যুদণ্ডের রায় কার্যকর হলে
শহীদ ফারহান ফাইয়াজের বাবা শহীদুল ইসলাম ভুঁইয়া

সাবেক আইজিপির রায় নিয়ে সন্তুষ্ট নন শহীদ ফাইয়াজের বাবা শহিদুল ইসলাম ভূঁইয়া

পুলিশের সাবেক মহাপরিদর্শক (আইজিপি) চৌধুরী আব্দুল্লাহ আল-মামুনকে পাঁচ বছরের কারাদণ্ড দেওয়ায় রায়ে সন্তুষ্ট নন বলে জানিয়েছেন শহীদ ফারহান ফাইয়াজের বাবা শহীদুল ইসলাম ভুঁইয়া। শেখ হাসিনাসহ মানবতাবিরোধী অপরাধের রায় নিয়ে তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় এ কথা বলেন তিনি।

শহিদুল ইসলাম ভুঁইয়া বলেন, আমাদের সন্তান হত্যার এক বছর পার হওয়ার পর আজ আমরা রায় পেয়েছি। এ রায়ে আদালতকে ধন্যবাদ জানাই, কিন্তু পরিপূর্ণ আশ্বস্ত না।

তিনি বলেন, আমরা আদালতকে আপাতত ধন্যবাদ জানাই। আরও বেশি ধন্যবাদ জানাতে পারবো যখন এ রায় কার্যকর করা হবে। 

এসইউজে/এমএইচএ/এমএএইচ/জেআইএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।