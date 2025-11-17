ন্যাশনাল ল’ইয়ার্স অ্যালায়েন্স
প্রত্যর্পণ চুক্তি অনুযায়ী হাসিনা-কামালকে হস্তান্তরের আহ্বান
মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত শেখ হাসিনা ও আসাদুজ্জামান খান কামালকে প্রত্যর্পণ চুক্তি অনুযায়ী ভারত থেকে বাংলাদেশের কাছে হস্তান্তর করার দাবি জানিয়েছে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) সমর্থিত ন্যাশনাল ল’ইয়ার্স অ্যালায়েন্স।
সোমবার (১৭ নভেম্বর) রাতে গণমাধ্যমে পাঠানো এক বিবৃতিতে সংগঠনটি এ দাবি জানায়। একই সঙ্গে ঘোষিত রায়ে সন্তোষ প্রকাশ করে তারা।
বিবৃতিতে বলা হয়, মানবতাবিরোধী অপরাধের দায়ে দেশের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী, যদিও অবৈধ এবং শাসক দল আওয়ামী লীগের সভাপতি তথা সুপ্রিম লিডারকে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দিয়েছেন। সব আইনি প্রক্রিয়া মেনে তাকে সাজা দেওয়া হয়। এ রায় যারা ফ্যাসিস্ট হয়ে উঠতে চায় তাদের জন্যও একটি বার্তা।
ন্যাশনাল ল’ইয়ার্স অ্যালায়েন্স দাবি জানিয়ে বলে, ভারতের সঙ্গে স্বাক্ষরিত প্রত্যর্পণ চুক্তি অনুযায়ী মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত শেখ হাসিনা, আসাদুজ্জামান খান কামালকে বাংলাদেশের কাছে অবিলম্বে হস্তান্তর করতে হবে। তাদের তৃতীয় কোনো দেশে পাঠানো যাবে না। অর্থাৎ যেসব দেশে মৃত্যুদণ্ডের বিধান নেই সেখানে পাঠানোর কোনো হীন প্রচেষ্টা যেন না করা হয়।
বিবৃতিতে বলা হয়, অ্যালায়েন্স আরও মনে করে যে সাবেক আইজিপি চৌধুরী আব্দুল্লাহ আল-মামুনের শাস্তি কম হয়েছে। এজন্য চিফ প্রসিকিউটরকে সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগে আপিল করার আহ্বান জানানো হয়।
এনএস/একিউএফ/জেআইএম