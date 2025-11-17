শহীদ মুগ্ধের বাবা
মামুনের রায়ে আমরা সন্তষ্ট না, প্রয়োজনে আপিল করবো
জুলাই আন্দোলনে শহীদ মীর মাহফুজার রহমান মুগ্ধের বাবা মীর মুস্তাফিজুর রহমান বলেছেন, ‘শেখ হাসিনার এই রায়ে আমরা সন্তষ্ট। এখন দ্রুত হাসিনাকে ভারত থেকে এনে ফাঁসি কার্যকর করতে হবে। তবে পুলিশের আইজিপি আব্দুল্লাহ আল মামুনের রায়ে আমরা সন্তষ্ট নয়। এই রায় মানি না। কমপক্ষে যাবজ্জীবন দিতে হবে। আমরা প্রয়োজনে আবার আপিল করবো।’
সোমবার (১৭ নভেম্বর) শেখ হাসিনার মৃত্যুদণ্ডের রায় ঘোষণার পর আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবুনালের সামনে তিনি রায়ের প্রতিক্রিয়ায় এসব কথা বলেন।
তিনি বলেন, আগামী সরকার যেন দ্রুত এই রায় কার্যকর করে। যদি না আনতে পারেন, হাসিনাকে যারা দেশ থেকে বের হতে সহযোগিতা করছেন, তাদের বিচারের আওতায় আনতে হবে।
তিনি বলেন, ছেলে ২৬ বছরের ছিল। সে এখন নতুন জীবনে আছে। আমার অপূরণীয় ক্ষতি হয়ে গেছে। আমি ছেলের মৃত্যুর ৬ মাস পর স্বাভাবিক হয়েছি। ওর মৃত্যুর সময় আমি কাঁদতে পারিনি।
আরএএস/এমআইএইচএস/জেআইএম