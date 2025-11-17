শেখ হাসিনার মামলার রায় ঘিরে নিম্ন আদালত এলাকায় স্বাভাবিক পরিবেশ

শেখ হাসিনার মামলার রায় ঘিরে নিম্ন আদালত এলাকায় স্বাভাবিক পরিবেশ
শেখ হাসিনার মামলার রায় ঘোষণা ঘিরে যে কোনো বিশেষ পরিস্থিতির আশঙ্কা থাকলেও সোমবার নিম্ন আদালত এলাকাজুড়ে দেখা গেছে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক পরিবেশ। সকাল থেকেই অন্য দিনের মতোই আদালতপাড়ায় ভিড় করেছেন বিচারপ্রার্থী, আইনজীবী, মামলার সাক্ষী ও কাজের প্রয়োজনে আসা সাধারণ মানুষ।
দুপুর ১২টা ১৫ মিনিটে প্রতিবেদনটি লেখা পর্যন্ত, রায় ঘোষণার দিনকে কেন্দ্র করে অতিরিক্ত সতর্কতা থাকলেও আদালতপাড়ায় শান্ত পরিবেশই রয়েছে।
ঢাকা মহানগর দায়রা জজ আদালত, সিএমএম আদালত, সিজেএম আদালত, ঢাকা আইনজীবী সমিতি ভবন এলাকায় ঘুরে দেখা যায়, নিয়মিত বিচারকাজ চলছে যথারীতি। পুলিশের সাধারণ নিবন্ধন শাখার সামনে অন্য দিনের মতোই ফরম সংগ্রহ, জারি করা ও মামলা সংক্রান্ত কাজে ব্যস্ত লোকজনের আনাগোনা অব্যাহত। আদালতের প্রধান ফটক ও গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলোতেও পুলিশ সদস্যদের সতর্ক অবস্থায় থাকতে দেখা যায়।
আইনজীবী তৌফিক হাসান বলেন, আদালতের কার্যক্রম পুরোপুরি স্বাভাবিক আছে। কোনো ধরনের অস্বস্তিকর পরিস্থিতি বা অস্থিরতা নেই।
কেরানীগঞ্জ থেকে একটি মামলায় হাজিরা দিতে আসা রহিমা বেগম বলেন, আদালত এলাকায় অন্য দিনের মতোই পরিবেশ স্বাভাবিক। আসতে কোনো যানবাহনের সমস্যা হয়নি।
এমডিএএ/এমআইএইচএস/এএসএম