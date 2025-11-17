শেখ হাসিনার রায়ের পর বিএনপিপন্থি আইনজীবীদের মিষ্টি বিতরণ

শেখ হাসিনার রায়ের পর বিএনপিপন্থি আইনজীবীদের মিষ্টি বিতরণ
মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে মৃত্যুদণ্ডের রায় ঘোষণার পর ঢাকার নিম্ন আদালত এলাকায় আনন্দ মিছিল ও মিষ্টি বিতরণ করেছেন বিএনপিপন্থি আইনজীবীরা।
সোমবার (১৭ নভেম্বর) বিকেলে জাতীয়তাবাদী আইনজীবী ফোরামের নেতৃত্বে শতাধিক আইনজীবী ঢাকা আইনজীবী সমিতির কার্যালয় থেকে মিছিল বের করেন। মিছিলটি আদালত ভবনের বিভিন্ন অংশ প্রদক্ষিণ করে। পরে আইনজীবীরা সহকর্মীদের মুখে মিষ্টি তুলে দিয়ে রায়ের প্রতি নিজেদের সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন। আদালত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের পাশাপাশি কয়েকজন পথচারীকেও মিষ্টি দিতে দেখা যায়।
সমিতি কার্যালয়ের সামনে জাতীয়তাবাদী আইনজীবী ফোরামের আহ্বায়ক খোরশেদ আলম বলেন, ‘এই রায়ে জাতীয়তাবাদী আইনজীবীরা সন্তুষ্ট। আমরা মনে করি, বিচারটি নিরপেক্ষভাবে সম্পন্ন হয়েছে।’ পরে তিনি ফোরাম সদস্যদের সঙ্গে মিষ্টি ভাগাভাগি করেন।
এমডিএএ/একিউএফ/জেআইএম