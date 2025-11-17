শেখ হাসিনাকে হাজারবার ফাঁসি দিলেও বিচার যথেষ্ট নয়: শিবির সভাপতি

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি ভোলা
প্রকাশিত: ০৮:১৭ পিএম, ১৭ নভেম্বর ২০২৫
ভোলায় প্রতিনিধি সমাবেশে বক্তব্য রাখেন শিবির সভাপতি জাহিদুল ইসলাম

ইসলামী ছাত্রশিবিরের কেন্দ্রীয় সভাপতি জাহিদুল ইসলাম বলেছেন, শেখ হাসিনাকে একবার ফাঁসি দিলে যথেষ্ট মনে করি না। তাকে হাজারবার ফাঁসি দিলেও এতগুলো গণহত্যার বিচার সুষ্ঠু হবে না।

সোমবার (১৭ নভেম্বর) সন্ধ্যায় ভোলা জেলা পরিষদ হলরুমে ছাত্রশিবিরের ভোলা শহর উপশাখা প্রতিনিধি সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন।

শিবির সভাপতি বলেন, ‘শেখ হাসিনা গণহত্যা করে ভারতে পালিয়ে আছেন। এই গণহত্যাকারীকে যারা আশ্রয় দিয়েছেন, তারা আমাদের বন্ধুদেশ হতে পারে না।’

এসময় তিনি বলেন, ‘ভবিষ্যতে কেউ হাসিনা হয়ে উঠতে চাইবেন না। হাসিনার পরিণতি থেকে শিক্ষা নিন। আমরা একটি ফ্যাসিবাদ মুক্ত রাজনীতি চাই। আমরা আশা করছি, সরকার দ্রুত হাসিনাকে ফেরত এনে তিনিসহ গণহত্যার সঙ্গে জড়িত সবার ফাঁসির রায় কার্যকর করবে।’

ভোলা শহর শাখার সভাপতি আব্দুল্লাহ আল আমিনের সভাপতিত্বে ও সেক্রেটারি হাসনাইন আহমেদের সঞ্চালনায় এসময় আরও বক্তব্য দেন জেলা আমির মাস্টার জাকির হোসাইন, ভোলা-১ আসনের জামায়াতের প্রার্থী ও জেলার নায়েবে আমির অধ্যাপক নজরুল ইসলাম, সদর উপজেলা আমির কামাল হোসেন প্রমুখ।

জুয়েল সাহা বিকাশ/এসআর/জেআইএম

