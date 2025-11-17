শেখ হাসিনার রায়
শান্তির বার্তা নিয়ে উত্তরায় বিএনপি নেতাকর্মীদের অবস্থান
মানবতাবিরোধী অপরাধে অভিযুক্ত ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার মামলার রায়কে কেন্দ্র করে সহিংসতা ঠেকাতে রাজধানীর উত্তরার গুরুত্বপূর্ণ ২১টি পয়েন্টে শান্তির বার্তা নিয়ে সাদা পতাকা হাতে অবস্থান নিয়েছে বিএনপি, জাতীয়তাবাদী যুবদল, স্বেচ্ছাসেবক দল ও ছাত্রদলের নেতাকর্মীরা।
সোমবার সকাল থেকে শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, মেট্রোরেল স্টেশন এলাকাসহ উত্তরার গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা পাহারা দেন সংগঠনের নেতাকর্মীরা।
ঢাকা মহানগর উত্তর ছাত্রদলের সদ্য সাবেক সভাপতি মেহেদী হাসান রুয়েলের নেতৃত্বে ছাত্রদল, ঢাকা মহানগর উত্তর স্বেচ্ছাসেবক দলের সহ-সভাপতি ও উত্তরা পশ্চিম থানা স্বেচ্ছাসেবক দলের সভাপতি মোস্তফা কামাল হৃদয়ের নেতৃত্বে স্বেচ্ছাসেবক দল এবং ঢাকা মহানগর উত্তর ছাত্রদলের সিনিয়র সহ-সভাপতি রবিউল আওয়াল ভূঁইয়া রবির নেতৃত্বে ছাত্রদলের নেতাকর্মীরা শান্তির বার্তা নিয়ে অবস্থান কর্মসূচিতে অংশ নেন।
এছাড়া প্রতিটি পয়েন্টে সংশ্লিষ্ট থানার স্থানীয় বিএনপি নেতারাও ভোর থেকে অবস্থানকারীদের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন।
স্বেচ্ছাসেবক দলের সহ-সভাপতি মোস্তফা কামাল হৃদয় বলেন, শেখ হাসিনা দেশ ছাড়লেও তার সহযোগিরা নৈরাজ্য সৃষ্টি করছে। তাদের প্রতিহত করতে এবং শান্তি প্রতিষ্ঠায় আমরা মাঠে রয়েছি। আওয়ামী লীগের নৈরাজ্যের বিরুদ্ধে প্রতিটি জায়গায় প্রতিরোধ গড়ে তোলা হবে।
ছাত্রদলের সাবেক সভাপতি মেহেদী হাসান রুয়েল বলেন, রায়কে কেন্দ্র করে কিছু অনুসারী নাশকতার চেষ্টা করছে। আমরা শান্তির পক্ষে রাজপথে আছি। উত্তরায় কোনো ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ড হতে দেবো না।
ছাত্রদলের সিনিয়র সহ-সভাপতি রবিউল আওয়াল ভূঁইয়া রবি বলেন, মানুষের জান-মাল রক্ষায় আমরা শান্তির বার্তা নিয়ে অবস্থান নিয়েছি। কেউ রাষ্ট্রীয় সম্পদ ধ্বংসের চেষ্টা করলে প্রতিরোধ করা হবে।
