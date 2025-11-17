শেখ হাসিনার ফাঁসির দাবিতে হাইকোর্ট অভিমুখে গণপদযাত্রা
শেখ হাসিনার ফাঁসির দাবিতে হাইকোর্ট অভিমুখে গণপদযাত্রা শুরু করেছে জনজোট বিপ্লবী মঞ্চ নামের একটি সংগঠন।
সোমবার (১৭ নভেম্বর) বেলা পৌনে ১১টায় রাজধানীর জাতীয় জাদুঘরের সামনে থেকে গণপদযাত্রাটি শুরু হয়।
পদযাত্রাটি শাহবাগ থানার সামনে দিয়ে টিএসসি হয়ে হাইকোর্টের দিকে যাওয়ার কথা রয়েছে। এই প্রতিবেদন লেখার সময় পদযাত্রাটি টিএসসিতে অবস্থান করছিল।
পদযাত্রায় সংগঠনটির নেতাকর্মীদের ‘ফাঁসি ফাঁসি ফাঁসি চাই-খুনি হাসিনার ফাঁসি চাই’, ‘একটা একটা লীগ ধর-ধইরা ধইরা জেলে ভর’, ‘খুনী লীগের ঠিকানা, এই বাংলায় হবে না’ স্লোগান দিতে দেখা যায়।
এমএইচএ/এসএনআর/এএসএম