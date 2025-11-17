লকডাউনে গাড়ি চলায় পরিবহন মালিক-শ্রমিকদের অভিনন্দন মালিক সমিতির

লকডাউনে গাড়ি চলায় পরিবহন মালিক-শ্রমিকদের অভিনন্দন মালিক সমিতির
কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ ঘোষিত ‘লকডাউন’ কর্মসূচির মধ্যেও সারাদেশে সব ধরনের যানবাহন চলাচল স্বাভাবিক রাখায় মালিক-শ্রমিক ও যাত্রীদের অভিনন্দন জানিয়েছে বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন মালিক সমিতি।
সোমবার (১৭ নভেম্বর) সমিতির সভাপতি কফিল উদ্দিন আহমদ, কার্যকরী সভাপতি এম এ বাতেন ও মহাসচিব মো. সাইফুল আলম এক বিবৃতিতে এ অভিনন্দন জানান।
বিবৃতিতে বলা হয়, ভবিষ্যতেও দেশ ও জনবিরোধী এ ধরনের কর্মকাণ্ড দেশের মালিক-শ্রমিক এবং সর্বস্তরের জনগণ মিলে আমরা রুখে দেবো।
বিক্ষিপ্তভাবে গুপ্ত নাশকতার মাধ্যমে কিছু গাড়িতে আগুন দিয়ে শ্রমিকদের পুড়িয়ে মারার জন্য দায়ীদের আইনের আওতায় এনে বিচারের ব্যবস্থা গ্রহণ এবং ক্ষতিগ্রস্ত গাড়ির মালিক-শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণ প্রদানে সরকারের কাছে জোর দাবিও জানিয়েছে মালিক সমিতি।
