শেখ হাসিনাকে দেশে ফিরিয়ে এনে রায় কার্যকর করতে হবে: সাদিক কায়েম

শেখ হাসিনাকে দেশে ফিরিয়ে এনে রায় কার্যকর করতে হবে: সাদিক কায়েম
মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় মৃত্যুদণ্ড পাওয়া সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে দেশে ফিরিয়ে এনে রায় কার্যকর করার দাবি জানিয়েছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের (ডাকসু) ভিপি সাদিক কায়েম।
সোমবার (১৭ নভেম্বর) বিকেলে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১ এ রায় ঘোষণার পর সেখান থেকে বের হয়ে তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় তিনি এ দাবি জানান।
সাদিক কায়েম বলেন, ‘এই রায়ে সবাই সন্তুষ্ট। শহীদ পরিবারগুলোর সঙ্গে সঙ্গে আমরাও সন্তুষ্ট। তবে যখন এই রায় পূর্ণাঙ্গভাবে কার্যকর হবে আমরা কেবল তখনই প্রকৃত সন্তোষ প্রকাশ করতে পারবো। আমরা সরকারের কাছে দাবি জানাই, অবিলম্বে যেন শেখ হাসিনাকে ফেরত আনার ব্যবস্থা করা হয়।’
জুলাই গণঅভ্যুত্থানের সময় সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় শেখ হাসিনাকে আজ মৃত্যুদণ্ডের সাজা দিয়ে রায় ঘোষণা করেন ট্রাইব্যুনাল-১ এর চেয়ারম্যান বিচারপতি গোলাম মর্তূজা মজুমদারের নেতৃত্বাধীন তিন সদস্যের বিচারিক প্যানেল। প্যানেলের অন্য দুই সদস্য হলেন বিচারপতি শফিউল আলম মাহমুদ ও বিচারপতি মোহিতুল হক এনাম চৌধুরী।
মামলার অন্য দুই আসামির মধ্যে সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামালকে মৃত্যুদণ্ড এবং রাজসাক্ষী বনে যাওয়া পুলিশের সাবেক মহাপরিদর্শক (আইজিপি) চৌধুরী আব্দুল্লাহ আল-মামুনকে পাঁচ বছর কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে।
এমএইচএ/একিউএফ/এমএস