শেখ হাসিনার ফাঁসির রায়ে ঢাবিতে আনন্দ মিছিল

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক
বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
প্রকাশিত: ০৬:০২ পিএম, ১৭ নভেম্বর ২০২৫
শেখ হাসিনার ফাঁসির রায়ে ঢাবিতে আনন্দ মিছিল

জুলাই গণঅভ্যুত্থানের সময় সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে মৃত্যুদণ্ডের সাজা দিয়ে রায় ঘোষণা করার পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আনন্দ মিছিল ও মিষ্টি বিতরণ করেছেন শিক্ষার্থীরা।

সোমবার (১৭ নভেম্বর) বিকেলে ঢাবির টিএসসি চত্বর থেকে আনন্দ মিছিল শুরু করেন তারা। এদিন বেলা ১১টা থেকে টিএসসির পায়রা চত্বরে রায় ঘোষণা সরাসরি সম্প্রচার করে বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্রসংসদ (ডাকসু)।

এসময় ডাকসুর সাহিত্য ও সংস্কৃতিবিষয়ক সম্পাদক মুসাদ্দিক আলী ইবনে মোহাম্মদ বলেন, আমরা ডাকসুর পক্ষ থেকে মনে করি এ রায়ের মাধ্যমে ন্যায়বিচারের প্রতিফলন ঘটেছে। আমরা আরও ন্যায়বিচার পাবো, যদি ট্রাইবুনালের আদেশে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বৃহৎ জঙ্গি সংগঠন আওয়ামী লীগকে নিষিদ্ধ করা হয়।

তিনি বলেন, বিএনপি নেতা সালাহউদ্দিন কাদের চৌধুরী বলেছিলেন, ‘জজ সাহেব, এ ট্র‍্যাইবুনাল যেন চালু থাকে। এ ট্রাইবুনালেই একদিন শেখ হাসিনার বিচার হবে। আজকে আমরা সে দিন দেখছি। এজন্য আমরা এ বিচারকার্যের সঙ্গে যুক্ত সবাইকে ধন্যবাদ জানাতে চাই।

ডাকসুর সমাজসেবা সম্পাদক এবি জোবায়ের বলেন, আমরা সেই মাহেন্দ্রক্ষণে দাঁড়িয়ে আছি, যে ঐতিহাসিক মুহূর্তের জন্য আমরা ১৫-১৬ বছর অপেক্ষা করেছি। আমরা শুধু এ রায়েই ক্ষান্ত হবো না। অবিলম্বে শেখ হাসিনাকে দেশে এনে এ রায় কার্যকর করবার জন্য সংশ্লিষ্টদের আহ্বান জানাচ্ছি।

এফএআর/এমএএইচ/এমএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।