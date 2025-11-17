শাহবাগে ছবিরহাটে ককটেল বিস্ফোরণ

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১১:৫৬ এএম, ১৭ নভেম্বর ২০২৫
রাজধানীর শাহবাগের সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের ছবিরহাটে ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে। তবে এ ঘটনায় কোনো হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি।

সোমবার (১৭ নভেম্বর) সকাল ৯টা ৫৫ মিনিটে এ ঘটনা ঘটে বলে জানান শাহবাগ থানার ডিউটি অফিসার উপ-পরিদর্শক (এসআই) রাজিব চৌধুরী।

তিনি জানান, সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের ছবিরহাটে ককটেল বিস্ফোরণের তথ্য পেয়েছি। আমাদের একটি টিম গেছে। তারা কাজ করছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, শাহবাগ থানার দক্ষিণ পাশের সোহরাওয়ার্দী উদ্যান সংলগ্ন ছবির হাটে দুষ্কৃতকারীরা ককটেল বিস্ফোরণ ঘটিয়ে পালিয়ে যায়।

