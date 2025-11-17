শেখ হাসিনার রায়ের পর স্লোগানে উত্তাল হাইকোর্ট এলাকা

শেখ হাসিনার রায়ের পর স্লোগানে উত্তাল হাইকোর্ট এলাকা
জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের সময় সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় শেখ হাসিনাকে মৃত্যুদণ্ডের সাজা দিয়ে রায় ঘোষণা করেছেন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল। এই রায় ঘোষণার পরই স্লোগানে স্লোগানে উত্তাল হয়ে উঠেছে হাইকোর্ট এলাকা।
সোমবার (১৭ নভেম্বর) দুপুর ২টা ৫০ মিনিটে ফাঁসির রায় ঘোষণার পরই স্লোগানে উত্তাল হয়ে ওঠে হাইকোর্ট এলাকা।
সরেজমিন দেখা যায়, হাইকোর্টের চত্বরে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনারের গেটের বাইরে এবং হাইকোর্টের মাজার গেটে ছাত্র-জনতা স্লোগান দিতে থাকেন।
স্লোগানে ‘এই মুহুর্তে রায় এলো, খুনি হাসিনার ফাঁসি হলো’, ‘দড়ি লাগলে দড়ি নে, খুনি হাাসিনার ফাঁসি দে’ ইত্যাদি স্লোগান দিতে থাকে।
এসময় আদালতের রায়ে স্বস্তি প্রকাশ করেছে উপস্থিত ছাত্র-জনতা।
এনএস/এমআইএইচএস/এমএস