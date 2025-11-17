ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক
শাটডাউনের প্রভাব নেই, যান চলাচল স্বাভাবিক
জুলাই আন্দোলনে সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় ক্ষমতাচ্যুত সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাসহ তিন আসামির আজ রায় ঘোষণা হবে। এ রায়কে কেন্দ্র করে নিষিদ্ধ ঘোষিত আওয়ামী লীগের কমপ্লিট শাটডাউন নামক কর্মসূচির ডাক দেওয়া হয়েছে। তবে দলটির ডাকা কর্মসূচিকে ঘিরে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের নারায়ণগঞ্জে তেমন প্রভাব পড়েনি। স্বাভাবিক দিনের মতোই যানবাহন চলাচল করতে দেখা গেছে।
সোমবার (১৭ নভেম্বর) সকালে মহাসড়কের সাইনবোর্ড, মৌচাক, শিমরাইল ও কাঁচপুর ঘুরে এমন দৃশ্য চোখে পড়েছে।
সরেজমিনে দেখা মিলেছে, সকাল থেকে মহাসড়কে দূরপাল্লার বাস চলাচল কম রয়েছে। এক্ষেত্রে আঞ্চলিক বাস স্বাভাবিক দিনের মতোই যাত্রীরা সেবায় নিয়োজিত রয়েছে। ফলে যাত্রীরা নির্বিঘ্নে নিজ নিজ গন্তব্যে পৌঁছাচ্ছেন। এদিকে গতকাল রাত এখন পর্যন্ত মহাসড়কে কোনো নাশকতা কিন্তু অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি।
সাইনবোর্ড থেকে শহিদুল ইসলাম নামের এক ব্যবসায়ী নিউ মার্কেট যাবার উদ্দেশ্যে ঠিকানা বাসে উঠেছেন। তিনি বলেন, ‘শেখ হাসিনার রায়কে ঘিরে আওয়ামী লীগ শাটডাউন নামের কর্মসূচি দিয়েছেন বলে শুনেছি। তবে রাস্তায় তো তেমন কিছু দেখলাম না। আওয়ামী লীগ পাগল হয়ে যাওয়ায় এ কাজ করছে।
হিমাচলে বাসে উঠেছেন রাফি নামের এক তরুণ। তিনি বলেছেন, রাস্তাঘাটতো স্বাভাবিক তাহলে আওয়ামী লীগ কীসের কর্মসূচি দিলো? মিডিয়াতে খবরে দেখলাম যে কোনো অরাজকতা হয়নি। তাই একটা কাজের জন্য মতিঝিল যাবো।
এ বিষয়ে কাঁচপুর হাইওয়ে পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল কাদের জিলানী বলেছেন, এখন পর্যন্ত আমাদের এরিয়ায় কোনো সমস্যা হয়নি। আমরা ৩টা চেকপোস্ট বসিয়েছি। যান চলাচল স্বাভাবিক রয়েছে।
জেলা অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (অপরাধ ও অপারেশন) তারেক আল মেহেদী বলেন, রায়কে ঘিরে যে কোনো নাশকতা ও অপ্রীতিকর পরিস্থিতি এড়াতে মহাসড়কের বিভিন্ন পয়েন্টে ৯টি চেকপোস্ট, জেলাজুড়ে ২৭টি পিকেট এবং ৪২টি মোবাইল টিম থাকবে। সব মিলিয়ে দিনেরবেলায় ৪ শতাধিক এবং রাতের বেলায় সাড়ে ৪ শতাধিক পুলিশ সড়ক-মহাসড়কে মোতায়েন রয়েছে। মানুষের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে আমরা বদ্ধপরিকর।
