৩২ নম্বরে টিয়ারগ্যাস-সাউন্ড গ্রেনেড, তিন দিক থেকে ছাত্রদের মিছিল

৩২ নম্বরে টিয়ারগ্যাস-সাউন্ড গ্রেনেড, তিন দিক থেকে ছাত্রদের মিছিল
ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বাড়ি ভাঙাকে কেন্দ্র করে পুরো এলাকায় ফের উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়েছে। বুলডোজার কর্মসূচি ঘিরে দুপুরে ছাত্র-জনতা ৩২ নম্বরে প্রবেশ করতে গেলে পুলিশ ও সেনাবাহিনী তাদের ছত্রভঙ্গ করে দেয়। পরে আবারও উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। শুরু হয় ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া।
সোমবার (১৭ নভেম্বর) সেনাবাহিনী ও পুলিশ প্রথমে লাঠিচার্জ করে ছাত্রদের ছত্রভঙ্গ করার চেষ্টা করে। পর মুহূর্তেই ছোড়া হয় একের পর এক সাউন্ড গ্রেনেড ও টিয়ারগ্যাস। ছাত্ররাও পাল্টা ইটপাটকেল ছুড়লে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে পুরো এলাকায়।
একপর্যায়ে পরিস্থিতি কিছুটা স্থির হলেও দুপুর পৌনে ২টার দিকেই ফের স্লোগান দিতে দিতে সড়কে অবস্থান নেওয়ার চেষ্টা করে ছাত্র-জনতারা। তখন আবারও ধাওয়া, সাউন্ড গ্রেনেড ও টিয়ার গ্যাস নিক্ষেপ শুরু করে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী।
এসময় ৩২ নম্বরের বিপরীত দিক থেকেও একটি মিছিল এসে ছাত্র-জনতার সঙ্গে যোগ দেয়। তিন পাশ থেকে তারা অবস্থান নেওয়ার চেষ্টা করলেও বারবার সাউন্ড গ্রেনেড ও টিয়ারগ্যাস নিক্ষেপ করে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখার চেষ্টা করে সেনাবাহিনী ও পুলিশ।
এ প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত ধানমন্ডি ৩২ নম্বর ঘিরে পুরো এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা বিরাজ করছে।
