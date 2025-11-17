রায়ের পর আইন উপদেষ্টা
শেখ হাসিনাকে ফেরাতে ভারতকে ফের চিঠি দেওয়া হবে
আইন, বিচার ও সংসদবিষয়ক উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. আসিফ নজরুল বলেছেন, শেখ হাসিনার বিচারের রায়ে আমি সন্তুষ্ট। তবে আমি বিস্মিত নয়। তাকে ফিরিয়ে দিতে ভারত সরকারের কাছে আবার চিঠি দেওয়া হবে।
সোমবার (১৭ নভেম্বর) বিকেলে সচিবালয়ে আইন মন্ত্রণালয়ে নিজ দপ্তরে সাংবাদিকদের তিনি এ কথা বলেন।
উপদেষ্টা বলেন, ‘আজ আমার বিশেষ করে মনে পড়ছে গণঅভ্যুত্থানে প্রাণ হারানো আবু সাঈদ, মুগ্ধ, ওয়াসিম ও আনাসসহ অন্যদের কথা। মনে হচ্ছে, আজ তাদের বিদেহী আত্মা কিছুটা হলেও শান্তি পাবে। সেইসঙ্গে শোকসন্তপ্ত পরিবারগুলোর কথাও মনে পড়ছে। হয়তো এ রায়ের মাধ্যমে তারা সামান্য হলেও সান্ত্বনা পাবেন। ব্যক্তিগতভাবে আমি এ রায়ে সন্তুষ্ট, তবে বিস্মিত নই।’
আসিফ নজরুল বলেন, ‘শেখ হাসিনা ও তার সহযোগীদের মানবতাবিরোধী অপরাধের যে তাজা, অকাট্য, জোরালো, বিস্তৃত প্রমাণ রয়েছে, তাতে বিশ্বের যে কোনো আদালতে বিচার হলেই তার সর্বোচ্চ শাস্তি হওয়ার কথা।’
শেখ হাসিনাকে ফিরিয়ে দিতে ভারত সরকারের কাছে আবার চিঠি দেওয়া হবে জানিয়ে উপদেষ্টা বলেন, ‘ভারত যদি এ গণহত্যাকারীকে (শেখ হাসিনা) আশ্রয় দেওয়া অব্যাহত রাখে, তাহলে ভারতকে বুঝতে হবে এটা হচ্ছে তাদের বাংলাদেশ এবং বাংলাদেশের মানুষের বিরুদ্ধে একটা শত্রুতা, একটা নিন্দনীয় আচরণ।’
তিনি বলেন, আজকে একটি বিচার হয়েছে, ইনশাল্লাহ আমরা যতদিন আছি বিচার কার্যক্রম পূর্ণ বেগে চলবে।
আরএমএম/এমএএইচ/জেআইএম