ইরানের হামলা
আমিরাতে নিহত ব্যক্তির পরিচয় প্রকাশ
ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় সংযুক্ত আরব আমিরাতে নিহত ব্যক্তির পরিচয় প্রকাশ করেছে দেশটি। আমিরাতি কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, নিহত ব্যক্তি একজন পাকিস্তানি নাগরিক।
এ ঘটনায় নিহতের পরিবার ও স্বজনদের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা ও গভীর সহমর্মিতা জানিয়েছে আমিরাত সরকার। একই সঙ্গে, বেসামরিক নাগরিক ও বেসামরিক স্থাপনাকে লক্ষ্য করে হামলাকে সব আইনি ও মানবিক মানদণ্ডে নিন্দনীয় ও অগ্রহণযোগ্য বলে উল্লেখ করেছে তারা।
আমিরাত ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র হামলাকে কঠোর ভাষায় নিন্দা জানিয়ে বলেছে, এসব হামলা দেশের জাতীয় সার্বভৌমত্বের স্পষ্ট লঙ্ঘন এবং আন্তর্জাতিক আইন ও জাতিসংঘ সনদের নীতিমালার সুস্পষ্ট পরিপন্থি।
আমিরাতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, হামলায় ক্ষতিগ্রস্ত আঞ্চলিক দেশগুলোর প্রতি আমিরাত পূর্ণ সংহতি ও অটল সমর্থন জানায়। তারা জোর দিয়ে বলেছে, কোনো একটি দেশের সার্বভৌমত্বে আঘাত মানে পুরো অঞ্চলের নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতার প্রতি সরাসরি হুমকি।
আমিরাত আরও বলেছে, আঞ্চলিক দেশগুলোর ভূখণ্ডকে বিরোধ নিষ্পত্তি বা সংঘাত বিস্তারের মঞ্চ হিসেবে ব্যবহারকে তারা সম্পূর্ণভাবে প্রত্যাখ্যান করে। এ ধরনের ধারাবাহিক লঙ্ঘন আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক নিরাপত্তাকে দুর্বল করে এবং বৈশ্বিক অর্থনীতি ও জ্বালানি নিরাপত্তার জন্য গুরুতর ঝুঁকি তৈরি করে।
সংকট উত্তরণে সংযম, কূটনৈতিক সমাধান ও গঠনমূলক সংলাপের আহ্বানও পুনর্ব্যক্ত করেছে দেশটি। তাদের মতে, বর্তমান সংকট কাটিয়ে আঞ্চলিক নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করার এটিই সবচেয়ে কার্যকর পথ।
একই সঙ্গে আমিরাত স্পষ্ট করেছে, আন্তর্জাতিক আইনের আলোকে নিজেদের সার্বভৌমত্ব, জাতীয় নিরাপত্তা ও ভৌগোলিক অখণ্ডতা রক্ষায় এবং নাগরিক ও বাসিন্দাদের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় জবাব দেওয়ার পূর্ণ ও বৈধ অধিকার তারা সংরক্ষণ করে। কোনো পরিস্থিতিতেই দেশের নিরাপত্তা বা সার্বভৌমত্বে আপস করা হবে না বলে জানানো হয়েছে।
সূত্র: খালিজ টাইমস
