ইউক্রেনে আটকে পড়াদের উদ্ধারে যাচ্ছেন ভারতের ৪ মন্ত্রী

ইউক্রেনে রাশিয়ার হামলার পর থেকেই সেখানে আটকা পড়েছেন বহু দেশের নাগরিক। এর মধ্যে অনেক ভারতীয়ও আছেন। পরিস্থিতি পর্যালোচনায় ফের উচ্চপর্যায়ের বৈঠক ডেকেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সব জটিলতা মিটিয়ে ইউক্রেনে আটকা পড়া সব প্রবাসীকে দেশে ফেরাতে প্রতিবেশী দেশগুলোতে পাঠানো হচ্ছে ভারতের চার মন্ত্রীকে।

যুদ্ধ পরিস্থিতি থেকে সব ভারতীয়কে উদ্ধার করতে রোমানিয়া, হাঙ্গেরি, পোল্যান্ড ও স্লোভাকিয়ায় যাবেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হরদীপ সিং পুরী, জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া, কিরেন রিজিজু এবং জেনারেল ভিকে সিং। স্থানীয় প্রশাসনের সঙ্গে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিয়ে সব প্রবাসীকে ফেরাতে উদ্যোগ নেবেন তারা।

#WATCH | Prime Minister Narendra Modi calls a high-level meeting on the Ukraine crisis. Some Union Ministers may go to neighboring countries of Ukraine to coordinate the evacuations.#RussiaUkraineCrisis pic.twitter.com/yqTFYwspxo