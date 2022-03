ইউক্রেনে রাশিয়ার হামলা অব্যাহত, নিহত আরও ১১

ইউক্রেনে রাশিয়ার হামলা গড়ালো সপ্তম দিনে। এখনো রুশ সেনাদের সঙ্গে চলছে ইউক্রেনীয়দের তীব্র লড়াই। রাজধানী কিয়েভসহ ইউক্রেনের বিভিন্ন শহরে হামলা অব্যাহত রয়েছে। সর্বশেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত দেশটিতে রাশিয়ার হামলায় শিশুসহ আরও ১১ জন নিহত হয়েছেন। হামলায় আহত হয়েছেন আরও ২৪ জন।

ইউক্রেনের পূর্বাঞ্চলের দ্বিতীয় বৃহত্তম নগরী খারকিভের গভর্নর জানিয়েছেন, খারকিভে বোমা হামলা অব্যাহত রেখেছে রুশ সেনারা। মেসেজিং অ্যাপ টেলিগ্রামে তিনি জানান, সেখানে রাশিয়ার বোমা হামলায় আরও ৭ জন নিহত হয়েছেন।

ওলেহ সিনেহুবভ আরও জানান, সরকারি একটি ভবনে হামলায় আহত হয়েছেন আরও ২৪ জন। আহতদের মধ্যে একজন শিশুও রয়েছে।

তিনি অভিযোগ করে বলেন, আবাসিক ভবন ও বেসামরিক লোকদের টার্গেট করে হামলা চালানো হচ্ছে।

এদিকে, ইউক্রেনের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের একজন উপদেষ্টা জানিয়েছেন, আরও একটি শহর জাইটোমাইরে রাশিয়ার মিসাইল হামলায় এক শিশুসহ আরও ৪ জন নিহত হয়েছেন।

The russian occupation forces have just launched a massive missile strike on a military base and residential neighborhoods in the city of #Zhytomyr.

We’re pleading to the international community to help us stop these war crimes! #StopRussianAggression #StopPutin #StopRussia pic.twitter.com/Z633dwivki