সৌদি আরবে নতুন করে বিস্ফোরণ

প্রকাশিত: ০৩:৩২ পিএম, ০১ মার্চ ২০২৬
সৌদি আরবের রাজধানী রিয়াদের পূর্বাঞ্চলে বিস্ফোরণের শব্দ শোনা গেছে।

সংবাদমাধ্যম এএফপি জানিয়েছে, পূর্ব রিয়াদের বাসিন্দারা একাধিক জোরালো বিস্ফোরণের শব্দ শুনেছেন এবং আকাশে ধোঁয়া উঠতে দেখেছেন।

এএফপি আরও জানিয়েছে, তাদের নিজস্ব প্রতিনিধিরাও বিস্ফোরণের শব্দ শুনেছেন।

এদিকে ওমান উপকূলের কাছে একটি তেলবাহী জাহাজে হামলার ঘটনা ঘটেছে। ওমানের সামুদ্রিক নিরাপত্তা কেন্দ্র জানিয়েছে, পালাউ পতাকাবাহী তেল ট্যাঙ্কার স্কাইলাইটে মুসানদাম উপকূল থেকে প্রায় পাঁচ নটিক্যাল মাইল দূরে হামলা চালানো হয়।

হামলায় চারজন আহত হয়েছেন। জাহাজের ২০ জন ক্রুকে নিরাপদে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে বলে কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে। তাৎক্ষণিকভাবে হামলার ধরন বা দায়ীদের বিষয়ে বিস্তারিত কিছু জানানো হয়নি।

এর আগে ওমানের রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যম জানায়, দেশের ডুকম বন্দরে দুটি ড্রোন হামলা চালানো হয়। এতে একজন বিদেশি শ্রমিক আহত হন।

সাম্প্রতিক এসব ঘটনার পর উপসাগরীয় অঞ্চলের সামুদ্রিক নিরাপত্তা পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ বেড়েছে।

সূত্র: আল-জাজিরা

