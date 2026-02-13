বরিশাল-৫ আসনে বিজয়ী বিএনপির সরোয়ার
বরিশাল-৫ (সিটি-সদর) আসনে ১৭৬টি কেন্দ্রের মধ্যে ১৭৬টি কেন্দ্রে বেসরকারিভাবে বিজয়ী হয়েছেন বিএনপির মনোনীত প্রার্থী মজিবর রহমান সরোয়ার। তিনি ধানের শীষ প্রতীক নিয়ে পেয়েছেন ১ লাখ ৩০ হাজার ৬ ভোট। তার প্রতিদ্বন্দ্বী ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের প্রার্থী ফয়জুল করীম হাতপাখা প্রতীক নিয়ে পেয়েছেন ৯৩ হাজার ২১৬ ভোট।
বরিশাল সদর উপজেলার নির্বাহী কর্মকর্তা ও সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তা মানজুরা মোশাররফ এ ফলাফল ঘোষণা করেন।
এ আসনে মোট ভোটার চার লাখ ৬৮ হাজার ৫৬৯। এরমধ্যে পুরুষ ভোটার দুই লাখ ৩৫ হাজার ৬৪৯, নারী ভোটার দুই লাখ ৩২ হাজার ৯১৭ এবং তৃতীয় লিঙ্গের ভোটার তিনজন।
শাওন খান/এনএইচআর/এএসএম