কুষ্টিয়ার চার আসনে তিনটি জামায়াত একটিতে বিএনপির জয়
কুষ্টিয়ার চারটি সংসদীয় আসনে তিনটিতে জামায়াত ও একটিতে বিএনপি বিজয়ী হয়েছে।
কুষ্টিয়া-১ (দৌলতপুর) আসনে বিএনপির প্রার্থী রেজা আহমেদ বাচ্চু মোল্লা ধানের শীষ প্রতীক নিয়ে ১ লাখ ৬৫ হাজার ৮৫ ভোট পেয়ে বেসরকারিভাবে নির্বাচিত হয়েছেন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী জামায়াতের বেলাল উদ্দিন দাড়িপাল্লা প্রতীকে পেয়েছেন ৮৫ হাজার ৮৫ ভোট।
কুষ্টিয়া-২ (মিরপুর-ভেড়ামারা) আসনে দাঁড়িপাল্লা প্রতীকে জামায়াতের প্রার্থী আব্দুল গফুর ১ লাখ ৮৯ হাজার ৮১৬ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ধানের শীষ প্রতীকের প্রার্থী ব্যারিস্টার রাগীব রউফ চৌধুরী পেয়েছেন ১ লাখ ৪৩ হাজার ২৮২ ভোট।
কুষ্টিয়া-৩ (সদর) আসনে ১ লাখ ৮০ হাজার ৬৯০ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন জামায়াত মনোনীত প্রার্থী ইসলামিক বক্তা মুফতি আমির হামজা। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী বিএনপি প্রার্থী প্রকৌশলী জাকির হোসেন সরকার ধানের শীষ প্রতীকে পেয়েছেন ১ লাখ ২৬ হাজার ৯০৯ ভোট।
কুষ্টিয়া-৪ (কুমারখালী-খোকসা) আসনে দাড়িপাল্লা প্রতীকে ১ লাখ ৪৫ হাজার ৬ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন জামায়াতের প্রার্থী আফজাল হোসেন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী বিএনপি মনোনীত সৈয়দ মেহেদী আহমেদ রুমী পেয়েছেন ১ লাখ ৩৯ হাজার ৫৬ ভোট।
আল-মামুন সাগর/এফএ/এএসএম