মুফতি আমির হামজার প্রতিদ্বন্দ্বী বিএনপির জাকির হোসেন
আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে কুষ্টিয়া-৩ আসনে বিএনপির মনোনয়ন পেলেন জেলা বিএনপির সদস্যসচিব প্রকৌশলী জাকির হোসেন সরকার। এই আসনে জামায়াত মনোনীত প্রার্থী মুফতি আমির হামজা।
কুষ্টিয়ায় চারটি আসনে প্রার্থীদের মনোনয়ন চূড়ান্ত করেছে বিএনপি। সোমবার (৩ নভেম্বর) সন্ধ্যায় গুলশানে বিএনপি চেয়ারপারসনের রাজনৈতিক কার্যালয়ে প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করেন দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর।
ধানের শীষ পাওয়া অন্য প্রার্থীরা হলেন কুষ্টিয়া-১ আসনে দৌলতপুর উপজেলা বিএনপি সভাপতি রেজা আহমেদ বাচ্চু মোল্লা, কুষ্টিয়া-২ বিএনপির জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য ব্যারিস্টার রাগিব রউফ চৌধুরী এবং কুষ্টিয়া-৪ আসনে বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা সৈয়দ মেহেদী আহমেদ রুমী মনোনয়ন পেয়েছেন।
