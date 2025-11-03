  2. দেশজুড়ে

কু‌ড়িগ্রামে ধানের শীষ পেলেন যারা

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি কু‌ড়িগ্রাম
প্রকাশিত: ০৯:১১ পিএম, ০৩ নভেম্বর ২০২৫
কু‌ড়িগ্রামে ধানের শীষ পেলেন যারা

আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ২৩৭ আসনে প্রার্থী ঘোষণা করছে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি। সোমবার ( ৩ নভেম্বর) সন্ধ্যায় গুলশান কার্যালয়ে দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করেন।

এরই অংশ হিসেবে কু‌ড়িগ্রামের চার‌টি আসনে প্রার্থী ঘোষণা করা হয়।

নাগেশ্বরী ও ভূরুঙ্গামারী উপজেলা নিয়ে গঠিত কুড়িগ্রাম-১ আসনে বিএনপির প্রার্থী হিসেবে মনো‌নিত হয়েছেন সাবেক এমপি, জেলা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও বিএনপির নির্বাহী কমিটির সদস্য সাইফুর রহমান রানা।

কু‌ড়িগ্রাম সদর-ফুলবা‌ড়ী ও রাজারহাট উপজেলা নিয়ে গ‌ঠিত কু‌ড়িগ্রাম-২ আসনে দলীয় মনোনয়ন পেয়েছেন জেলা বিএনপির সদস্য সচিব সোহেল হোসনাইন কায়কোবাদ। তি‌নি‌ দীর্ঘদিন ধরেই এলাকায় দলের সংগঠন শক্তিশালী করতে ভূমিকা রেখে আসছেন।

আরও পড়ুন:
২৩৭ আসনে ধানের শীষের প্রার্থী যারা

কু‌ড়িগ্রাম-৩ (উলিপুর) আস‌নে দলীয়ভা‌বে ম‌নোনিত হ‌য়ে‌ছেন জেলা বিএন‌পির সা‌বেক সভাপ‌তি ও চেয়ারপার্সনস ফরেন অ্যাফেয়ার্স অ্যাডভাইজরি কমিটির সদস্য তাসভীর-উল ইসলাম। তি‌নি দীর্ঘ‌দিন ধ‌রে দলের দুঃসময়ে মাঠে স‌ক্রিয় ছিলেন। অতীতেও এই আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন তি‌নি।

চিলমারী-‌রৌমারী ও রা‌জিবপুর উপজেলা নিয়ে গ‌ঠিত কুড়িগ্রাম-৪ আসনে মনোনিত হয়েছেন আজিজুর রহমান। তি‌নি রৌমারী উপজেলা বিএনপির ১৭ বছরের সাবেক সভাপতি ও বর্তমান জেলা বিএনপির সদস্য আজিজুর রহমান।

রোকনুজ্জামান মানু/এনএইচআর/এমএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।